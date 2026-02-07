Горстка "адской смеси" - и старый пень исчез за 3 минуты: без селитры, топора и кувалды

Каждый садовод рано или поздно сталкивается с необходимостью убрать старый пень. На первый взгляд, задача кажется простой: достаточно вооружиться лопатой и ломом — и дело в шляпе. На самом деле выкорчевывание крупных деревьев превращается в изнурительный труд.
Традиционные методы требуют много времени и физических усилий. Однако есть альтернативный способ справиться с проблемой без тяжелой работы, сообщает "Стеклянная сказка".
Нам понадобятся:
- сверло по металлу (большое);
- калиевая селитра (аммиачная не подходит);
- сахар;
- бензин.
В первую очередь просверлите в пне несколько крупных отверстий. Располагайте их максимально близко друг к другу, чтобы отверстия почти соприкасались. В стеклянной банке смешайте калиевую селитру (70%) и сахар (30%).
Готовой смесью плотно заполните просверленные отверстия в пне. Затем на одно из отверстий капните бензин и создайте небольшую дорожку из горючего вещества, чтобы отойти на безопасное расстояние до начала реакции. Подожгите.
"Карамельное топливо (так его еще называют) горит очень сильно. От пня и корней не остается ничего, только обугленные остатки", - отмечает автор блога.
Состав будет гореть очень интенсивно, а температура горения «адской смеси» достигает примерно 1400 градусов. Благодаря такой высокой температуре средство эффективно выжигает пень любой давности и размера.
Если пень особенно крупный, а отверстий было недостаточно, процедуру можно повторить. Это позволит добиться полного уничтожения древесных остатков. Обязательно соблюдайте технику безопасности, поскольку работа с горючими веществами требует осторожности!
