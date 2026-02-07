Городовой / Полезное / Горстка "адской смеси" - и старый пень исчез за 3 минуты: без селитры, топора и кувалды
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Где вас точно не ждут: 4 курорта, которые разочаруют русского туриста. Пересмотрите свои планы, пока не поздно Полезное
Шпионят ли за вами через камеру: как распознать и прекратить слежку - чек-лист для бдительных Полезное
Сколько ехать от Ростова-на-Дону до Санкт-Петербурга? Вопросы о Петербурге
Жаль, не знал раньше - сэкономил бы кучу денег: первое правило ремонта, о котором молчат строители Полезное
Проехал на Toyota RAV4 после Monjaro - и стало грустно: "японец" разочаровал не на шутку Полезное
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Сад-огород Туризм Рецепты
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Горстка "адской смеси" - и старый пень исчез за 3 минуты: без селитры, топора и кувалды

Опубликовано: 7 февраля 2026 08:26
 Проверено редакцией
Горстка "адской смеси" - и старый пень исчез за 3 минуты: без селитры, топора и кувалды
Горстка "адской смеси" - и старый пень исчез за 3 минуты: без селитры, топора и кувалды
legion-media

Каждый садовод рано или поздно сталкивается с необходимостью убрать старый пень. На первый взгляд, задача кажется простой: достаточно вооружиться лопатой и ломом — и дело в шляпе. На самом деле выкорчевывание крупных деревьев превращается в изнурительный труд.

Традиционные методы требуют много времени и физических усилий. Однако есть альтернативный способ справиться с проблемой без тяжелой работы, сообщает "Стеклянная сказка".

Нам понадобятся:

  • сверло по металлу (большое);
  • калиевая селитра (аммиачная не подходит);
  • сахар;
  • бензин.

В первую очередь просверлите в пне несколько крупных отверстий. Располагайте их максимально близко друг к другу, чтобы отверстия почти соприкасались. В стеклянной банке смешайте калиевую селитру (70%) и сахар (30%).

Готовой смесью плотно заполните просверленные отверстия в пне. Затем на одно из отверстий капните бензин и создайте небольшую дорожку из горючего вещества, чтобы отойти на безопасное расстояние до начала реакции. Подожгите.

"Карамельное топливо (так его еще называют) горит очень сильно. От пня и корней не остается ничего, только обугленные остатки", - отмечает автор блога.

Состав будет гореть очень интенсивно, а температура горения «адской смеси» достигает примерно 1400 градусов. Благодаря такой высокой температуре средство эффективно выжигает пень любой давности и размера.

Если пень особенно крупный, а отверстий было недостаточно, процедуру можно повторить. Это позволит добиться полного уничтожения древесных остатков. Обязательно соблюдайте технику безопасности, поскольку работа с горючими веществами требует осторожности!

Ранее "Городовой" рассказал, как сделать обогреватель для теплицы своими руками.

Автор:
Евгения Сухова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью