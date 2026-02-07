Горстка "адской смеси" - и старый пень исчез за 3 минуты: без селитры, топора и кувалды

Новости по теме

Кидаю носок на подоконник - и конденсата как не бывало: стекло и откосы сухие, как пески Сахары

Перейти

У меня в ванной теперь все белоснежное: это не магия, а всего лишь порошок, который я нашел рядом с сахаром

Перейти

Наминаю манку без молочка и сахара: пресная с курочкой улетает быстрее, чем релоканты в Тбилиси

Перейти

Детский шоколад был приторной жижей — вот где я нашел настоящий вкус какао: терпкий, без сахара и с шапкой из зефира

Перейти

«Портят бензин»: эту присадку все зимой заливают в бак, хотя мотор «отрыгнет» сильно быстрее

Перейти