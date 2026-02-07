Сколько ехать от Ростова-на-Дону до Санкт-Петербурга?

От Ростова‑на‑Дону до Санкт‑Петербурга — солидное расстояние: около 1 700 км по трассе. Путь неблизкий, но каждый способ передвижения придаёт поездке свой характер.
Если отправиться на машине, дорога займёт примерно 18–20 часов чистого времени — при условии, что будете держать темп около 90–100 км/ч и делать лишь короткие остановки. Маршрут пролегает через Воронеж, Москву и Тверь.
Поезд — вариант для тех, кто хочет сэкономить силы. Поезда отправляются с главного вокзала Ростова и идут до Московского вокзала Петербурга около суток (22–26 часов). Расписание позволяет выбрать утренний или вечерний рейс — в зависимости от того, как удобнее спланировать поездку.
Автобус — бюджетный, но долгий маршрут: в пути придётся провести 24–28 часов. Такой вариант подойдёт тем, кто готов к долгой дороге ради экономии, но стоит заранее позаботиться о комфорте — наушниках, пледе и удобной подушке.
Ранее от Ростова-на-Дону до Санкт-Петербурга можно было добраться на самолёте — прямой перелёт длился всего 2 часа 20 минут. Но в настоящее время аэропорт Платов закрыт.
В любом случае путешествие из Ростова в Петербург — это не просто перемещение из точки А в точку Б, а возможность увидеть разные грани России: от степных просторов юга до сдержанной красоты северных широт.