Шпионят ли за вами через камеру: как распознать и прекратить слежку - чек-лист для бдительных

Опубликовано: 7 февраля 2026 09:07
Камеры ноутбуков потенциально могут использоваться для вторжения в личную жизнь их владельцев. Страхи, что за пользователем может кто-то следить, не так уж беспочвенны, и риски такие остаются. Наличие LED-индикатора, который загорается, когда включена камера, не является стопроцентной гарантией приватности.

Существуют вредоносные программы, способные активировать камеру без включения индикатора. Это возможно в случаях с устаревшими моделями или после успешной кибератаки. Признаки, которые могут указывать на несанкционированный доступ к камере, перечислил pedant.

  1. Нестандартное поведение устройства: Постоянная или слишком частая активность вентилятора ноутбука при отсутствии запущенных ресурсоемких программ.

  2. Появление подозрительных процессов: В диспетчере задач операционной системы обнаруживаются незнакомые программы, которые вы не устанавливали.

  3. Сбои в работе самой камеры: Приложения, использующие камеру, могут аварийно завершаться, устройство может включаться самостоятельно или не отключаться после завершения сеанса.

  4. Предупреждения от системы безопасности: Антивирусное программное обеспечение, брандмауэр или сама операционная система могут выдавать уведомления о попытках несанкционированного доступа к веб-камере.

  5. Взломанные аккаунты: Учетные записи в социальных сетях или мессенджерах могут начать рассылать странные сообщения, что является признаком компрометации устройства.

Что делать, если вы обнаружили признаки слежки

  1. Проверьте и обновите программное обеспечение: Запустите полную проверку системы с помощью обновленного антивируса и установите все доступные обновления для операционной системы и драйверов, включая драйвер камеры.

  2. Аудитируйте доступ приложений: В настройках приватности вашей ОС (Windows, macOS) внимательно просмотрите список программ, которым разрешен доступ к веб-камере, и отключите его для всех неиспользуемых или подозрительных приложений.

  3. Установите физическую защиту: Наиболее надежным способом блокировки камеры остается механический — используйте специальную шторку-слайдер или непрозрачную наклейку на объектив. Это гарантирует приватность даже в случае успешной хакерской атаки.

  4. Обратитесь к специалистам: Если вы уверены, что устройство скомпрометировано, или не можете самостоятельно устранить проблему, обратитесь за помощью к IT-специалистам.

Главное — сохранять разумную бдительность, не игнорировать явные признаки неполадок, и использовать простые, но эффективные методы цифровой гигиены.

Ранее Городовой рассказал, почему возникают фантомные нажатия и как их устранить.

Автор:
Алина Владимирова
Полезное
