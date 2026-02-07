Как работает Летний сад в Санкт-Петербурге зимой?

Летний сад в Санкт-Петербурге, несмотря на свое название, открыт для посетителей и в зимний период. Прогулка в это время года — это особое удовольствие: без летней суеты и толп туристов, зато с особым очарованием приглушённых красок и тишины.

Когда можно прийти?

В холодное время года (с 1 октября по 31 марта) сад открыт ежедневно, кроме вторников, с 10:00 до 20:00. Вход закрывается на полчаса раньше — в 19:30. Вторник — санитарный день, когда территория недоступна для посетителей.

Что можно увидеть зимой?

Хотя деревья сбросили листву, а фонтаны укрыты на зиму, Летний сад по‑прежнему завораживает. Его строгий геометрический план читается особенно чётко: прямые аллеи, симметричные боскеты и чёткие линии дорожек создают ощущение графической чистоты.

Здесь по‑прежнему живут «каменные собеседники» — мраморные статуи XVIII века. В холода их бережно укрывают специальными колпаками, но силуэты античных героев и богинь всё так же угадываются среди голых ветвей.

Не пропустите Летний дворец Петра I — скромное, но изящное здание, где царь проводил летние месяцы. Даже зимой можно полюбоваться его фасадом в стиле петровского барокко: тонкие пилястры, изящные наличники и балкон с кованой решёткой.