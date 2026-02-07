2 шт. в барабан – и белые вещи как новые: ни серости, ни желтизны – даже серая "тряпка" ослепит белизной

У многих в гардеробе есть белые вещи, ведь они смотрятся довольно стильно. Но со временем такая одежда покрывается серым налетом, желтизной и пятнами, убрать которые бывает очень трудно. Однако эксперту по домоводству Марине Жуковой удалось найти простой и в то же время мощный способ. Ничего замачивать и усиленно тереть не придется. Белые вещи станут как новые: ослепят чистотой.

В первую очередь следует приготовить ингредиенты для стирки и отбеливания вещей. Для этого понадобится:

таблетки или порошок для посудомоечной машины – 2 шт. или 2 столовые ложки;

кислородный отбеливатель – 2 столовые ложки;

нашатырный спирт – 50 миллилитров.

Затем нужно отправить белые вещи в барабан стиральной машины. Сверху положить теблетки для посудомоечной машины. В мерной емкости смешать кислородный отбеливатель и "нашатырь" и все вылить прямо в барабан.

Запустить стирку в режиме "Рубашки/блузы" при температуре 40 градусов, с отжимом в 800 оборотов на 1 час. Пены будет совсем не много, запах нашатырного спирта улетучится, а вещи вновь станут кипенно-белыми.

3 лайфхака для идеальной белизны

При каждой стирке белых тканей нужно добавлять 1 столовую ложку соды. Она смягчит воду и усилит действие порошка.

Ни в коем случае нельзя сушить белые вещи на батарее. Желтизна от тепла появляется очень быстро. Лучше сушить вещи на свежем воздухе.

Необходимо использовать кислородные отбеливатели, а не хлор. Ведь они не портят ткань и не оставляют пятен.

Личный опыт хозяек

Хозяйки поблагодарили эксперта за советы и поделились собственными способами стирки белых вещей:

"Замачиваю вещи с любым мылом-антипятином, а после стираю в машинке. Все хорошо выбеливается". "Сода кальцинированная и канцелярский клей. И для белья, и для кухонной утвари мама так делала. Идеально было". "За всю жизнь перепробовала кучу вариантов отбеливания. Остановилась на одном. На 5 литров горячей воды в кастрюлю добавляю 2 столовые ложки самого дешевого порошка, 2 столовые ложки сухого отбеливателя и 2-3 столовые ложки растительного масла. Опускаю туда белое белье и оставляю остывать. Чаще всего делаю на ночь. Утром достаю и кидаю в стиралку".

