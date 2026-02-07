Проехал на Toyota RAV4 после Monjaro - и стало грустно: "японец" разочаровал не на шутку

В последние годы российский авторынок переживает серьезные изменения. Официальные поставки многих брендов приостановлены, а цены на популярные модели взлетели до небывалых высот.
Покупатели вынуждены искать оптимальные варианты среди оставшихся предложений. Особой популярностью по‑прежнему пользуются кроссоверы. Автор блога "Первый Автомобильный" сравнил самые яркие автомобили - надежный Toyota RAV4 и современный Geely Monjaro.
Минусы современных "японцев"
Долгое время Toyota ассоциировалась у российских водителей с надежностью. Действительно, японские автомобили отличались долговечностью, а их стоимость на вторичном рынке оставалась стабильной.
Однако сегодня многое изменилось. Старый добрый "японец" уже не такой надежный, как прежде, качество отделки снизилось, а цены достигли заоблачных отметок. Например, новый RAV4, доставленный по параллельному импорту, может стоить до 6 млн рублей.
Достойный конкурент из Китая
Автомобиль Geely Monjaro завоевал репутацию «лучшего китайского кроссовера» благодаря сочетанию проверенных технологий и доступной цены (около 4 млн рублей).
Основные преимущества:
- платформа CMA (используется в шведских автомобилях);
- турбированный двигатель 2,0 л (238 л. с.);
- японская АКПП Aisin;
- полный привод с муфтой Haldex 6 от Borgwarner.
Сравнение кроссоверов
После тестовых поездок стало ясно, что автомобили заметно отличаются. У Monjaro комфортная подвеска и лучшая отзывчивость в управлении, к тому же он ощутимо быстрее RAV4. Кроме того, "китаец" предлагает больше опций в оснащении. В то же время RAV4 отличается «дубовой» подвеской, а салон "японца" выглядит устаревшим и выполнен из недорогих материалов.
Вывод
Toyota RAV4 остается надежным автомобилем, но его стоимость вызывает вопросы. Если для вас важнее бренд, RAV4 оправдает ожидания. Если же вы цените технологичность и оптимальное соотношение цены и качества, Monjaro станет выгодной альтернативой.
