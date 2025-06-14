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Желтый — золото: какие цвета автомобилей сохраняют свою стоимость лучше других

Опубликовано: 14 июня 2025 08:32
авто, цвет машин имеет значение
Желтый — золото: какие цвета автомобилей сохраняют свою стоимость лучше других
globallookpress/Belkin Alexey

Почему черные и белые автомобили быстрее обесцениваются?

Исследование авторынка продемонстрировало, что машины необычных и ярких цветов сохраняют свою стоимость лучше, чем традиционные модели в черном, белом и сером оттенках, информирует портал Carbuzz.

значит, что выбор цвета автомобиля может быть не только вопросом личных предпочтений, но и выгодной инвестицией.

Лидеры по сохранению стоимости: желтый и оранжевый

Наиболее устойчивыми к обесцениванию оказались желтый и оранжевый. Такие машины теряют в среднем 24% от первоначальной стоимости за три года эксплуатации, что составляет примерно 13,7 тысячи долларов.

Стоимость зеленых моделей за тот же период снизится на 26,3% или 13,2 тысячи долларов. Цена красного автомобиля уменьшится на 29,8% (13 тысяч долларов), а синего — на 30,9% (13,9 тысячи долларов).

Медианный показатель по рынку США составляет 31%.

Черный и белый: традиционные цвета обесцениваются быстрее

В течение этого периода стоимость чёрного автомобиля снизится на 31,9%, а белого — на 32,1%. Это эквивалентно 15 400 и 15 500 долларам соответственно.

Худшие показатели оказались у золотистых машин — они обесцениваются на 34,4% процента, что составляет 16,7 тысячи долларов, за три года владения.

Цвет Потеря стоимости за 3 года (%) Потеря в $ (примерно) Доля на рынке России (%) Комментарии
Жёлтый 24,0 13 700 ~1 Наименее теряют в цене
Оранжевый 24,0 13 700 <1 Наименее теряют в цене
Зелёный 26,3 13 200 2 Снижается популярность
Красный 29,8 13 000 3–5 Средняя потеря стоимости
Синий 30,9 13 900 5–7 Популярен, особенно тёмный оттенок
Чёрный 31,9 15 400 21–22 Популярен в премиуме
Белый 32,1 15 500 28–36 Самый популярный цвет
Золотистый 34,4 16 700 <1 Худшая сохранность стоимости

Почему яркие цвета лучше сохраняют стоимость

  • Редкость. Яркие цвета встречаются реже, чем традиционные, что делает их более востребованными на вторичном рынке.
  • Спрос. Некоторые покупатели предпочитают яркие цвета, чтобы выделиться из толпы.
  • Лучшее состояние. Автомобили ярких цветов, как правило, находятся в лучшем состоянии, так как их владельцы более внимательны к их внешнему виду.

Рекомендации экспертов

Эксперты портала в свою очередь настоятельно рекомендуют будущим владельцам легковушек осуществлять выбор цветовой гаммы в соответствии с личными предпочтениями. Это позволит получить удовольствие от использования машины и сделает ее эксплуатацию более приятной.

Выбор цвета автомобиля может повлиять на его стоимость на вторичном рынке. Яркие цвета, такие как желтый и оранжевый, лучше сохраняют свою стоимость, чем традиционные черный и белый. Однако, эксперты рекомендуют выбирать цвет, который вам нравится, чтобы получать удовольствие от вождения.

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Автор:
Ксения Пронина
Общество
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