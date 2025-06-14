Желтый — золото: какие цвета автомобилей сохраняют свою стоимость лучше других

Исследование авторынка продемонстрировало, что машины необычных и ярких цветов сохраняют свою стоимость лучше, чем традиционные модели в черном, белом и сером оттенках, информирует портал Carbuzz.
значит, что выбор цвета автомобиля может быть не только вопросом личных предпочтений, но и выгодной инвестицией.
Лидеры по сохранению стоимости: желтый и оранжевый
Наиболее устойчивыми к обесцениванию оказались желтый и оранжевый. Такие машины теряют в среднем 24% от первоначальной стоимости за три года эксплуатации, что составляет примерно 13,7 тысячи долларов.
Стоимость зеленых моделей за тот же период снизится на 26,3% или 13,2 тысячи долларов. Цена красного автомобиля уменьшится на 29,8% (13 тысяч долларов), а синего — на 30,9% (13,9 тысячи долларов).
Медианный показатель по рынку США составляет 31%.
Черный и белый: традиционные цвета обесцениваются быстрее
В течение этого периода стоимость чёрного автомобиля снизится на 31,9%, а белого — на 32,1%. Это эквивалентно 15 400 и 15 500 долларам соответственно.
Худшие показатели оказались у золотистых машин — они обесцениваются на 34,4% процента, что составляет 16,7 тысячи долларов, за три года владения.
|Цвет
|Потеря стоимости за 3 года (%)
|Потеря в $ (примерно)
|Доля на рынке России (%)
|Комментарии
|Жёлтый
|24,0
|13 700
|~1
|Наименее теряют в цене
|Оранжевый
|24,0
|13 700
|<1
|Наименее теряют в цене
|Зелёный
|26,3
|13 200
|2
|Снижается популярность
|Красный
|29,8
|13 000
|3–5
|Средняя потеря стоимости
|Синий
|30,9
|13 900
|5–7
|Популярен, особенно тёмный оттенок
|Чёрный
|31,9
|15 400
|21–22
|Популярен в премиуме
|Белый
|32,1
|15 500
|28–36
|Самый популярный цвет
|Золотистый
|34,4
|16 700
|<1
|Худшая сохранность стоимости
Почему яркие цвета лучше сохраняют стоимость
- Редкость. Яркие цвета встречаются реже, чем традиционные, что делает их более востребованными на вторичном рынке.
- Спрос. Некоторые покупатели предпочитают яркие цвета, чтобы выделиться из толпы.
- Лучшее состояние. Автомобили ярких цветов, как правило, находятся в лучшем состоянии, так как их владельцы более внимательны к их внешнему виду.
Рекомендации экспертов
Эксперты портала в свою очередь настоятельно рекомендуют будущим владельцам легковушек осуществлять выбор цветовой гаммы в соответствии с личными предпочтениями. Это позволит получить удовольствие от использования машины и сделает ее эксплуатацию более приятной.
Выбор цвета автомобиля может повлиять на его стоимость на вторичном рынке. Яркие цвета, такие как желтый и оранжевый, лучше сохраняют свою стоимость, чем традиционные черный и белый. Однако, эксперты рекомендуют выбирать цвет, который вам нравится, чтобы получать удовольствие от вождения.