Желтый — золото: какие цвета автомобилей сохраняют свою стоимость лучше других

Исследование авторынка продемонстрировало, что машины необычных и ярких цветов сохраняют свою стоимость лучше, чем традиционные модели в черном, белом и сером оттенках, информирует портал Carbuzz.

значит, что выбор цвета автомобиля может быть не только вопросом личных предпочтений, но и выгодной инвестицией.

Лидеры по сохранению стоимости: желтый и оранжевый

Наиболее устойчивыми к обесцениванию оказались желтый и оранжевый. Такие машины теряют в среднем 24% от первоначальной стоимости за три года эксплуатации, что составляет примерно 13,7 тысячи долларов.

Стоимость зеленых моделей за тот же период снизится на 26,3% или 13,2 тысячи долларов. Цена красного автомобиля уменьшится на 29,8% (13 тысяч долларов), а синего — на 30,9% (13,9 тысячи долларов).

Медианный показатель по рынку США составляет 31%.

Черный и белый: традиционные цвета обесцениваются быстрее

В течение этого периода стоимость чёрного автомобиля снизится на 31,9%, а белого — на 32,1%. Это эквивалентно 15 400 и 15 500 долларам соответственно.

Худшие показатели оказались у золотистых машин — они обесцениваются на 34,4% процента, что составляет 16,7 тысячи долларов, за три года владения.

Цвет Потеря стоимости за 3 года (%) Потеря в $ (примерно) Доля на рынке России (%) Комментарии Жёлтый 24,0 13 700 ~1 Наименее теряют в цене Оранжевый 24,0 13 700 <1 Наименее теряют в цене Зелёный 26,3 13 200 2 Снижается популярность Красный 29,8 13 000 3–5 Средняя потеря стоимости Синий 30,9 13 900 5–7 Популярен, особенно тёмный оттенок Чёрный 31,9 15 400 21–22 Популярен в премиуме Белый 32,1 15 500 28–36 Самый популярный цвет Золотистый 34,4 16 700 <1 Худшая сохранность стоимости

Почему яркие цвета лучше сохраняют стоимость

Редкость. Яркие цвета встречаются реже, чем традиционные, что делает их более востребованными на вторичном рынке.

Спрос. Некоторые покупатели предпочитают яркие цвета, чтобы выделиться из толпы.

Лучшее состояние. Автомобили ярких цветов, как правило, находятся в лучшем состоянии, так как их владельцы более внимательны к их внешнему виду.

Рекомендации экспертов

Эксперты портала в свою очередь настоятельно рекомендуют будущим владельцам легковушек осуществлять выбор цветовой гаммы в соответствии с личными предпочтениями. Это позволит получить удовольствие от использования машины и сделает ее эксплуатацию более приятной.

Выбор цвета автомобиля может повлиять на его стоимость на вторичном рынке. Яркие цвета, такие как желтый и оранжевый, лучше сохраняют свою стоимость, чем традиционные черный и белый. Однако, эксперты рекомендуют выбирать цвет, который вам нравится, чтобы получать удовольствие от вождения.