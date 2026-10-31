Проводить осень и задобрить зиму: народные приметы и традиции 1 ноября

Первый день ноября в народном календаре — Иванов день, или Проводы осени

Первый день ноября в народном календаре — Иванов день, или Проводы осени. Считалось, что именно с этого момента начинаются настоящие холода, а зима вступает в свои права. По погоде 1 ноября судили о том, какой будет зима и делали прогноз на весну.

Приметы погоды

Если с рассветом поднимался мороз и солнце сияло ярко, зима ожидалась морозной, снежной и продолжительной. Если же утро началось с густого тумана, ждали тёплую и мягкую зиму с оттепелями.

Дождь в этот день означал, что снег не выпадет ещё как минимум месяц. Если снег ложился на уже промёрзшую землю, это обещало богатый урожай хлеба на следующий год. А сильный мороз 1 ноября предвещал позднюю весну.

Традиции дня: задобрить зиму

Главной традицией дня было праздничное застолье. Считалось, что чем щедрее угощение, тем благосклоннее будет зима. На стол ставили блюда из курицы: её тушили, жарили, варили супы, а также пекли курники — особые пироги. Хозяйки выкладывали перед домом дорожки из опавшей листвы, чтобы зима вошла мягко.

Крестьяне уделяли внимание лошадям: их не перегружали работой и хорошо кормили, опасаясь, что тёмные силы могут забраться в конюшню. Также досыта кормили кур и гусей, а часть зерна оставляли диким птицам. Верили: чем больше птиц соберётся во дворе, тем удачнее будет следующий год.

Изображение создано при помощи ИИ

Ранее Городовой рассказал о приметах на 31 октября.