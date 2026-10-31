Не сорт, а «прущий танк»: собираю до 15 кг с одного куста даже в поганое лето – зеленцы без горечи

При выборе сортов огурцов ключевым критерием является урожайность, что требует тщательного подхода к селекции культур. Сорт «Чародей» представляет собой идеальное решение для получения стабильно высоких результатов в любых климатических условиях.
Этот раннеспелый сорт характеризуется коротким периодом вегетации — созревание плодов наступает на 34-й день после появления всходов. Культура универсальна и предназначена как для закрытого, так и для открытого грунта.
Средняя масса плода составляет до 120 г при потенциальной урожайности до 15 кг с одного квадратного метра. Огурцы обладают плотной, сочной консистенцией без признаков горечи.
Огурцы пригодны как для потребления в свежем виде, так и для консервации, сохраняя хрустящие свойства после термической обработки, что является важным конкурентным преимуществом.
Сорт «Чародей» отличается высокой резистентностью к мучнистой росе, вирусу огуречной мозаики и другим патогенам, что гарантирует простоту выращивания даже для начинающих агрономов.
Фото сгенерировано ИИ
Читайте также
Не «Кураж» и не «Герман»: для нового сезона закупила другой сорт – зеленцы без горечи и не болеют.
Не сорт, а конвейер зеленцов: штампует огурцы как заведенный – и в зной, и в холод.