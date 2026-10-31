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Не сорт, а «прущий танк»: собираю до 15 кг с одного куста даже в поганое лето – зеленцы без горечи

Опубликовано: 31 октября 2026 00:12
 Проверено редакцией
Не сорт, а «прущий танк»: собираю до 15 кг с одного куста даже в поганое лето – зеленцы без горечи
Не сорт, а «прущий танк»: собираю до 15 кг с одного куста даже в поганое лето – зеленцы без горечи
Городовой ру
Семена этого сорта стоит купить заранее

При выборе сортов огурцов ключевым критерием является урожайность, что требует тщательного подхода к селекции культур. Сорт «Чародей» представляет собой идеальное решение для получения стабильно высоких результатов в любых климатических условиях.

Этот раннеспелый сорт характеризуется коротким периодом вегетации — созревание плодов наступает на 34-й день после появления всходов. Культура универсальна и предназначена как для закрытого, так и для открытого грунта.

Средняя масса плода составляет до 120 г при потенциальной урожайности до 15 кг с одного квадратного метра. Огурцы обладают плотной, сочной консистенцией без признаков горечи.

Огурцы пригодны как для потребления в свежем виде, так и для консервации, сохраняя хрустящие свойства после термической обработки, что является важным конкурентным преимуществом.

Сорт «Чародей» отличается высокой резистентностью к мучнистой росе, вирусу огуречной мозаики и другим патогенам, что гарантирует простоту выращивания даже для начинающих агрономов.

Фото сгенерировано ИИ

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Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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