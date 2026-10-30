Все смешала – и на сковороду: готовлю «чумовые» лепешки – всего за 10 минут

Простые лепешки на все случаи жизни

Домашняя выпечка порой отличается простотой исполнения. Пресное тесто обладает нейтральными вкусовыми характеристиками, обеспечивая универсальность продукта: блюдо подходит как для замены хлеба, так и в качестве дополнения к чаепитию.

Ингредиенты:

кипяток — 100 мл;

сливочное масло — 50 г;

мука — 250 г.

Технология приготовления

Предусмотрено два способа приготовления: обжарка на сухой сковороде либо с использованием небольшого объема растительного масла.

В сотейнике следует довести воду со сливочным маслом до температуры, близкой к кипению.

Далее всыпается просеянная мука; массу необходимо интенсивно перемешивать ложкой, учитывая высокую температуру состава. После остывания теста замес завершается вручную.

Подготовленное тесто делится на 6–7 равных частей, которые раскатываются в лепешки толщиной около 5 мм при минимальном использовании муки для присыпки поверхности.

Затем лепешки выкладываются на предварительно разогретую сковороду для обжаривания. Обжаривайте изделия с обеих сторон до появления золотистой корочки.

Готовые лепешки следует выложить на тарелку стопкой и подавать к столу в горячем виде. Приятного аппетита.

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