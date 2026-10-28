Чумовая закуска: можете больше ничего не готовить на стол — гости будут есть только ее

Идеальная закуска на праздничный стол

Исторически термин «закуска» обозначал продукт, используемый для нейтрализации горького привкуса лекарственных средств, однако со временем эта категория блюд выделилась в самостоятельное направление. Предлагаем вашему вниманию экономичный и оригинальный рецепт.

Ингредиенты:

слоеное бездрожжевое тесто — 1 пласт;

яичный желток — 1 шт.;

кунжут — по вкусу;

слабосоленая красная рыба — 250 г;

огурец — 1 шт.;

авокадо — 1 шт.;

лимонный сок — 1 ч. л.;

укроп — 2 веточки;

творожный сыр — 2/3 ст. л.

Технология приготовления:

Размороженное тесто раскатать и сформировать заготовки круглой формы с помощью стакана. Разместить их на противне, застеленном пергаментом или жаропрочным ковриком, смазать желтком и посыпать кунжутом. Выпекать в духовом шкафу при температуре 180°C в течение 15 минут.

Параллельно подготовить начинку: измельчить рыбу, авокадо и огурец, после чего соединить ингредиенты с творожным сыром и мелко рубленным укропом. Остывшие изделия разрезать пополам и наполнить подготовленной смесью.

Личный опыт автора

Автор портала «Городовой» Ксения Давыдова регулярно готовит такую закуску. Только делает не круглые булочки, а квадратные, "на один укус". Это очень вкусно!

Фото сгенерировано ИИ

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