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Чумовая закуска: можете больше ничего не готовить на стол — гости будут есть только ее

Опубликовано: 28 октября 2026 11:07
 Проверено редакцией
Чумовая закуска: можете больше ничего не готовить на стол — гости будут есть только ее
Чумовая закуска: можете больше ничего не готовить на стол — гости будут есть только ее
Городовой ру
Идеальная закуска на праздничный стол

Исторически термин «закуска» обозначал продукт, используемый для нейтрализации горького привкуса лекарственных средств, однако со временем эта категория блюд выделилась в самостоятельное направление. Предлагаем вашему вниманию экономичный и оригинальный рецепт.

Ингредиенты:

  • слоеное бездрожжевое тесто — 1 пласт;
  • яичный желток — 1 шт.;
  • кунжут — по вкусу;
  • слабосоленая красная рыба — 250 г;
  • огурец — 1 шт.;
  • авокадо — 1 шт.;
  • лимонный сок — 1 ч. л.;
  • укроп — 2 веточки;
  • творожный сыр — 2/3 ст. л.

Технология приготовления:

Размороженное тесто раскатать и сформировать заготовки круглой формы с помощью стакана. Разместить их на противне, застеленном пергаментом или жаропрочным ковриком, смазать желтком и посыпать кунжутом. Выпекать в духовом шкафу при температуре 180°C в течение 15 минут.

Параллельно подготовить начинку: измельчить рыбу, авокадо и огурец, после чего соединить ингредиенты с творожным сыром и мелко рубленным укропом. Остывшие изделия разрезать пополам и наполнить подготовленной смесью.

Личный опыт автора

Автор портала «Городовой» Ксения Давыдова регулярно готовит такую закуску. Только делает не круглые булочки, а квадратные, "на один укус". Это очень вкусно!

Фото сгенерировано ИИ

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Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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