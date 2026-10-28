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Хлопок, доски и сжатый воздух: статуи Летнего сада укрыли на зиму

Опубликовано: 28 октября 2026 10:48
 Проверено редакцией
Хлопок, доски и сжатый воздух: статуи Летнего сада укрыли на зиму
Хлопок, доски и сжатый воздух: статуи Летнего сада укрыли на зиму
Global Look Press / Zamir Usmanov
Каждую осень сотрудники Русского музея проводят знакомый ритуал.

Главные приметы поздней осени в Петербурге неизменны: знаменитые скульптуры Летнего сада прячутся в деревянные футляры, а шумные городские фонтаны затихают до весны.

Деревянные «шубы» для античных героев

Каждую осень сотрудники Русского музея проводят знакомый ритуал: упаковывают мраморные статуи в Летнем саду. Сначала каждую фигуру бережно укутывают в дышащую хлопковую ткань. Сверху надевают прочный деревянный короб.

Пленку использовать нельзя: под ней скапливается конденсат, а сырость и мороз быстро разрушат камень. А вот под тканью и деревом создается идеальный микроклимат.

По давней традиции первой всегда утепляют скульптурную группу «Мир и Победа». Ее создал итальянский мастер Пьетро Баратта еще три века назад в честь победы России в Северной войне, рассказали в канале "Русского музея".

Двойной юбилей традиции

В этом году у «зимовки» скульптур сразу два больших юбилея:

  • 300 лет назад в саду появились первые оригинальные мраморные статуи.
  • 200 лет исполняется самому способу их укрытия в деревянные футляры.

Заботиться о скульптурах начали еще в XVIII веке при императрице Анне Иоанновне. Тогда фигуры просто накрывали холщовыми мешками.

Однако этот способ оказался неудачным: ткань намокала от мокрого снега и на морозе превращалась в ледяной панцирь. Камень от этого страдал еще сильнее.

Выход из ситуации нашел в 1826 году известный скульптор Василий Демут-Малиновский. Именно он придумал сколачивать для статуй индивидуальные деревянные «домики». Эта идея оказалась настолько простой и надежной, что ей пользуются до сих пор.

Фонтаны уходят на покой

24 октября в Петербурге официально завершился сезон фонтанов. В этом году горожан и туристов радовали около сотни водных объектов.

Просто повернуть вентиль и перекрыть воду недостаточно. Если оставить всё как есть, первый же серьезный мороз разорвет трубы. Поэтому специалисты «Водоканала» проводят целую операцию по консервации:

  1. Полностью сливают воду из чаш и чистят их вручную.
  2. Продувают все трубопроводы сжатым воздухом, чтобы избавиться от последней влаги.
  3. Снимают подсветку, распылители и насосы — зимой они отправятся на техосмотр.
  4. Сами чаши накрывают защитными щитами.

Зимнее преображение

С наступлением темноты город не останется без привычных акцентов. Уже много лет у петербургских фонтанов есть традиция «второй жизни». Зимой на месте некоторых отключенных водных чаш устанавливают так называемые «световые фонтаны».

Сотни светодиодных лампочек и светящихся нитей имитируют падающие струи воды. Такие новогодние инсталляции обычно радуют петербуржцев у Зимнего дворца, на Московской площади и у Казанского собора.

Ну а настоящие брызги воды вернутся в парки и скверы только в конце апреля следующего года.

Ранее «Городовой» рассказывал, что Русский музей перезапустил выставку Шишкина.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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