Контролёр продаст без наценки: почему на пяти станциях Ленобласти закроют кассы

Поездки за город переходят на зимний режим.

Дачников стало меньше, поэтому железнодорожники и городские власти традиционно перекраивают расписание.

Где закроют билетные кассы

С 1 ноября на пяти популярных «летних» остановках в Ленинградской области кассы закроются на зимовку, сообщили в Администрации Ленобласти.

До весны привычные окошки перестанут работать:

на станции Пупышево;

на платформе 55-й км;

в Трубниково;

в Прибытково;

на станции Мшинская (там закроют отдельный кассовый модуль).

Турникеты на этих станциях тоже перенастроят на зимний график.

Как теперь брать билеты и будет ли комиссия?

Паниковать не стоит: без билета вы не останетесь.

Здесь работает важное железнодорожное правило: если на вашей станции нет открытой кассы или терминала, контролёр в электричке оформит билет без всякой наценки.

Никаких штрафов или сборов за услугу с вас не возьмут — цена будет точно такой же, как в кассе.

Если не хочется ждать контролёра в вагоне, оформить поездку можно за минуту в телефоне:

через официальные приложения («РЖД Пассажирам» или «Пригород»);

с помощью чат-бота «Электрички РЖД» (он работает в мессенджерах, включая Telegram и «Макс»).

Автобусы подстроят под поезда

С 25 октября изменился график движения пригородных автобусов Петербурга. Дело в том, что на железной дороге отменили чисто «дачные» электрички.

Чтобы людям не приходилось подолгу мерзнуть на пересадках, автобусы состыковали с новым зимним графиком поездов.

Новое расписание появилось на маршрутах:

по будням: № 213, 273, 305, 331 и 335;

№ 213, 273, 305, 331 и 335; по выходным: № 360;

№ 360; всю неделю: № 389, 390, 410, 438, 438з и 544.

Важный момент: автобусы не стали ходить реже. Количество рейсов осталось прежним, просто сдвинулись минуты их отправления от остановок.

Ранее «Городовой» рассказывал, что петербуржцы перестали платить наличными в транспорте.