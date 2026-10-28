Городовой / Новости Петербурга / Контролёр продаст без наценки: почему на пяти станциях Ленобласти закроют кассы

Контролёр продаст без наценки: почему на пяти станциях Ленобласти закроют кассы

Опубликовано: 28 октября 2026 09:49
 Проверено редакцией
Контролёр продаст без наценки: почему на пяти станциях Ленобласти закроют кассы
Контролёр продаст без наценки: почему на пяти станциях Ленобласти закроют кассы
Global Look Press / Zamir Usmanov
Поездки за город переходят на зимний режим.

Дачников стало меньше, поэтому железнодорожники и городские власти традиционно перекраивают расписание.

Где закроют билетные кассы

С 1 ноября на пяти популярных «летних» остановках в Ленинградской области кассы закроются на зимовку, сообщили в Администрации Ленобласти.

До весны привычные окошки перестанут работать:

  • на станции Пупышево;
  • на платформе 55-й км;
  • в Трубниково;
  • в Прибытково;
  • на станции Мшинская (там закроют отдельный кассовый модуль).

Турникеты на этих станциях тоже перенастроят на зимний график.

Как теперь брать билеты и будет ли комиссия?

Паниковать не стоит: без билета вы не останетесь.

Здесь работает важное железнодорожное правило: если на вашей станции нет открытой кассы или терминала, контролёр в электричке оформит билет без всякой наценки.

Никаких штрафов или сборов за услугу с вас не возьмут — цена будет точно такой же, как в кассе.

Если не хочется ждать контролёра в вагоне, оформить поездку можно за минуту в телефоне:

  • через официальные приложения («РЖД Пассажирам» или «Пригород»);
  • с помощью чат-бота «Электрички РЖД» (он работает в мессенджерах, включая Telegram и «Макс»).

Автобусы подстроят под поезда

С 25 октября изменился график движения пригородных автобусов Петербурга. Дело в том, что на железной дороге отменили чисто «дачные» электрички.

Чтобы людям не приходилось подолгу мерзнуть на пересадках, автобусы состыковали с новым зимним графиком поездов.

Новое расписание появилось на маршрутах:

  • по будням: № 213, 273, 305, 331 и 335;
  • по выходным: № 360;
  • всю неделю: № 389, 390, 410, 438, 438з и 544.

Важный момент: автобусы не стали ходить реже. Количество рейсов осталось прежним, просто сдвинулись минуты их отправления от остановок.

Ранее «Городовой» рассказывал, что петербуржцы перестали платить наличными в транспорте.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
Оцените новость
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Дешевле чашки кофе: в «Севкабеле» открывают каток с билетами от 150 рублей Перейти 28 октября 2026
Пирог из творога и изюма: нежный внутри, румяный сверху и из самых простых продуктов — вкуснота к чаю Перейти 28 октября 2026
Какую клемму снимать с аккумулятора первой, чтобы не повредить электронику автомобиля - порядок действий Перейти 28 октября 2026
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Кулинария Рецепты Еда
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное