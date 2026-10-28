Контролёр продаст без наценки: почему на пяти станциях Ленобласти закроют кассы

Дачников стало меньше, поэтому железнодорожники и городские власти традиционно перекраивают расписание.
Где закроют билетные кассы
С 1 ноября на пяти популярных «летних» остановках в Ленинградской области кассы закроются на зимовку, сообщили в Администрации Ленобласти.
До весны привычные окошки перестанут работать:
- на станции Пупышево;
- на платформе 55-й км;
- в Трубниково;
- в Прибытково;
- на станции Мшинская (там закроют отдельный кассовый модуль).
Турникеты на этих станциях тоже перенастроят на зимний график.
Как теперь брать билеты и будет ли комиссия?
Паниковать не стоит: без билета вы не останетесь.
Здесь работает важное железнодорожное правило: если на вашей станции нет открытой кассы или терминала, контролёр в электричке оформит билет без всякой наценки.
Никаких штрафов или сборов за услугу с вас не возьмут — цена будет точно такой же, как в кассе.
Если не хочется ждать контролёра в вагоне, оформить поездку можно за минуту в телефоне:
- через официальные приложения («РЖД Пассажирам» или «Пригород»);
- с помощью чат-бота «Электрички РЖД» (он работает в мессенджерах, включая Telegram и «Макс»).
Автобусы подстроят под поезда
С 25 октября изменился график движения пригородных автобусов Петербурга. Дело в том, что на железной дороге отменили чисто «дачные» электрички.
Чтобы людям не приходилось подолгу мерзнуть на пересадках, автобусы состыковали с новым зимним графиком поездов.
Новое расписание появилось на маршрутах:
- по будням: № 213, 273, 305, 331 и 335;
- по выходным: № 360;
- всю неделю: № 389, 390, 410, 438, 438з и 544.
Важный момент: автобусы не стали ходить реже. Количество рейсов осталось прежним, просто сдвинулись минуты их отправления от остановок.
Ранее «Городовой» рассказывал, что петербуржцы перестали платить наличными в транспорте.