Сооружаю парник из пластиковых бутылок — зелень всходит на 2 недели раньше: урожай собираю до первых морозов

Свежие витамины с собственной грядки хочется иметь круглый год. Весной попробовать как можно раньше, осенью - оттягивать завершение сезона до максимум.

Это возможно, если укрыть грядку от холодов. Магазинные укрытия обходятся дорого, зато пустая пластиковая тара найдется на любой даче.Прозрачные стенки свободно пропускают солнечный свет и сдерживают порывы ветра. Весной такой тоннель ускоряет всходы, а к осени помогает снять второй урожай с освободившейся земли.

Какие емкости нужны

Отберите прозрачные бутылки на 1,5–2 литра, а для широких пролетов пригодятся пятилитровые. Удалите наклейки, ополосните и просушите заготовки. Отрежьте дно, крышку снимите. Вставляйте одну емкость горлышком в другую, формируя длинные звенья. Одинаковые параметры дают ровную линию без перекосов и зазоров.

Смонтируйте опору

Над грядкой забейте или установите прочные дуги. Прикрепите к ним собранные звенья вплотную. Фиксируйте стяжками, шпагатом или проволокой в изоляции. Проверьте, чтобы конструкция не играла на ветру. С одной стороны оставьте откидной торец: через него удобно поливать, проветривать и снимать нагрев.

Снимайте урожай дважды за сезон

Внутри тоннеля хорошо себя чувствуют редис, укроп, салат, шпинат и перо лука. Под солнцем воздух прогревается быстрее, а стенки гасят ветер. Осенью верните укрытие на грядку и продлите сбор зелени. Помните о правилах: при ночных заморозках нужен дополнительный слой защиты, в теплые дни торцы держите открытыми, огурцам и перцам особенно важен воздухообмен. Треснувшие бутылки сразу меняйте.

Фото: Сгенерировано ИИ