В Петербург вернулся май: в конце октября в городе зацвела сирень и пали вековые рекорды

В город пришло такое аномальное тепло, будто на календаре не канун зимы, а поздняя весна.

Конец октября в Петербурге обычно встречает промозглым ветром, мокрым снегом и серостью. Но природа решила переписать сценарий.

Сирень в октябре — это реальность

Жители Шушар на юге города не поверили своим глазам. Во дворах посреди пожелтевших листьев снова зацвела сирень. Фотографии с нежными фиолетовыми гроздьями мгновенно разлетелись по соцсетям.

Растения окончательно запутались в сезонах. Из-за устойчивого тепла им «показалось», что зима уже позади.

Три ночи рекордов подряд

Главный городской синоптик Александр Колесов в шутку окрестил эту аномалию «прабабьим летом». И цифры действительно поражают воображение.

Такого тепла в Петербурге не фиксировали почти век:

Три ночи подряд в городе обновлялись исторические максимумы.

в городе обновлялись исторические максимумы. Ночь на 27 октября вошла в историю с температурой +9,9 градуса. Предыдущий рекорд держался с 1937 года.

вошла в историю с температурой +9,9 градуса. Предыдущий рекорд держался с 1937 года. Днем термометры показали +13,1 градуса , побив пиковые значения прошлых лет.

, побив пиковые значения прошлых лет. Сутки в целом стали самыми теплыми за всю историю наблюдений за погодой.

Однако в начале ноября уже ожидается похолодание.

Ранее «Городовой» рассказывал, когда Петербург накроет первым снегом.