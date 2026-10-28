В Петербург вернулся май: в конце октября в городе зацвела сирень и пали вековые рекорды

Конец октября в Петербурге обычно встречает промозглым ветром, мокрым снегом и серостью. Но природа решила переписать сценарий.
Сирень в октябре — это реальность
Жители Шушар на юге города не поверили своим глазам. Во дворах посреди пожелтевших листьев снова зацвела сирень. Фотографии с нежными фиолетовыми гроздьями мгновенно разлетелись по соцсетям.
Растения окончательно запутались в сезонах. Из-за устойчивого тепла им «показалось», что зима уже позади.
Три ночи рекордов подряд
Главный городской синоптик Александр Колесов в шутку окрестил эту аномалию «прабабьим летом». И цифры действительно поражают воображение.
Такого тепла в Петербурге не фиксировали почти век:
- Три ночи подряд в городе обновлялись исторические максимумы.
- Ночь на 27 октября вошла в историю с температурой +9,9 градуса. Предыдущий рекорд держался с 1937 года.
- Днем термометры показали +13,1 градуса, побив пиковые значения прошлых лет.
- Сутки в целом стали самыми теплыми за всю историю наблюдений за погодой.
Однако в начале ноября уже ожидается похолодание.
Ранее «Городовой» рассказывал, когда Петербург накроет первым снегом.