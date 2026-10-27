Временные сугробы и минус на термометрах: синоптик назвал дату, когда Петербург накроет первым снегом

Пока Петербург наслаждается теплом и бьет рекорды.

Петербург снова удивляет. На календаре конец октября, а на улице — почти сентябрь. Но радоваться рано: природа готовит резкий разворот в сторону зимы.

Рекорды, которые держались с 1937 года

Последние дни октября оказались аномально теплыми. Город буквально завалило температурными рекордами, рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Ночь на 27 октября стала самой теплой за всю историю наблюдений: термометры показали +9,9 °C. Прошлый рекорд (+9,3 °C) держался с далекого 1937 года. Это уже третья рекордно теплая ночь подряд.

Днем 26 октября воздух прогрелся до +13,1 °C, перебив результат 2019 года.

Среднесуточная температура тоже оказалась экстремальной — сразу +12,4 °C (снова пал рекорд 1937 года).

Откуда взялось такое тепло? Виноваты атлантические циклоны. Они принесли в наши края южные воздушные массы.

Когда закончится «лето»?

Теплая погода задержится до конца месяца. Температура начнет плавно снижаться только к 1 ноября. А вот дальше начнется самое интересное.

В начале ноября в регион придет ощутимое похолодание:

Днем будет уже не выше +5 °C.

По ночам вернутся стабильные заморозки с минусовой температурой.

К середине следующей недели синоптики прогнозируют осадки в виде мокрого снега.

В Ленинградской области этот снег даже может лечь на землю первым временным ковром. К слову, для Петербурга первый снег в начале ноября — норма.

Но постоянные сугробы обычно появляются позже: устойчивый снежный покров в городе чаще формируется ближе к декабрю.

Ранее «Городовой» рассказывал, что в Петербург вернулся сентябрь.