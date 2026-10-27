«Сотка» до Москвы: продуктовая корзина в Петербурге почти догнала столичную

Северная столица держится в топе самых дорогих мегаполисов.

Цены в магазинах — вечная тема для разговоров у кассы. Аналитики из «Руспродсоюза» подсчитали, во сколько жителям разных регионов обходится минимальный продуктовый набор в сентябре, сообщает ТАСС.

Петербург дышит в затылок Москве

Для жителя Петербурга минимальная продуктовая корзина в сентябре стоила 9 151 рубль.

Это заметно выше, чем в среднем по стране (7 845 рублей). Фактически наш город уверенно держится в топе самых дорогих мегаполисов.

Мы почти догнали Москву: там тот же набор стоит 9 253 рубля — разница почти в сотню рублей.

В соседней Ленинградской области питаться дешевле: корзина обойдется примерно в 8 660 рублей.

Сезонные качели: почему осенью ценники падают

По всей России в начале осени минимальный набор подешевел на 1,5%. Причина простая — сбор урожая.

На прилавки массово поступают отечественные овощи: картошка, морковь, лук и капуста. Так называемый «борщевой набор» традиционно сбивает средний чек в сентябре.

Но так бывает не всегда. Зимой картина совсем другая. Например, в феврале в Петербурге корзина стоила около 8,8 тысячи рублей и дорожала второй месяц подряд.

Тогда главный удар по кошелькам нанесли именно свежие овощи и фрукты (они прибавили в цене около 2%). А рекордсменом зимы стал сладкий перец, подорожавший сразу на 16,2%.

Что вообще спрятано в этой корзине?

Важно понимать: «минимальный набор» — это не про разнообразие или деликатесы. Это официальный список из 33 базовых продуктов, утвержденный государством. В него входят:

Хлеб, мука и крупы.

Картофель и базовые овощи.

Немного мяса (в основном курица и говядина), рыба и яйца.

Молоко, кефир, творог, сливочное и растительное масло.

Сахар, соль, чай и немного яблок.

Там нет кофе, полуфабрикатов, сладостей к чаю или свежих ягод. Это расчет калорий, белков и углеводов, которых должно хватить взрослому человеку ровно на месяц для поддержания сил.

А как дела в остальной России?

Разброс цен по стране огромный:

Дешевле всего жить в Мордовии (6 334 рубля) и Пензенской области (6 540 рублей). Там развито собственное сельское хозяйство, поэтому базовые продукты стоят меньше.

жить в Мордовии (6 334 рубля) и Пензенской области (6 540 рублей). Там развито собственное сельское хозяйство, поэтому базовые продукты стоят меньше. Дороже всего на Крайнем Севере. Абсолютный рекордсмен — Чукотка. Там за такой же скромный набор придется отдать почти 21,5 тысячи рублей. На Камчатке чек скромнее, но тоже пугает — 13 760 рублей. В эти регионы продукты завозят сложно и долго, отсюда и космические ценники.

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