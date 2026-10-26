Дворникам в Петербурге поднимут зарплату до 74 тысяч: хватает ли их в городе

Каждую зиму в Петербурге повторяется одна и та же история: выпадает снег, и город встает в пробках, а дворы превращаются в полосу препятствий.
Власти снова пытаются решить проблему рублем. Смольный обещает дворникам и трактористам зарплаты, которым позавидуют многие офисные сотрудники.
Сколько теперь можно заработать на лопате
С января базовая зарплата обычного дворника в городских жилищных агентствах вырастет до 74 тысяч рублей, рассказал в эфире радио Комсомольская правда вице-губернатор Евгений Разумишкин.
Механизаторам — тем, кто управляет уборочными машинами и тракторами, — обещают еще больше: от 112 тысяч рублей в месяц.
Людей всё равно не хватает
Казалось бы, за такие деньги у дверей жилконтор должна стоять очередь. Но дефицит кадров сохраняется.
По словам вице-губернатора, сейчас городским службам не хватает примерно 15% работников.
В Смольном признают: добиться 100% комплектации штата невозможно. Люди болеют, увольняются или берут отгулы по семейным делам. Власти считают нормальным показатель, если на работу стабильно выходят 90–92% сотрудников.
Но до этой планки Петербург пока не дотянул.
Чем еще заманивают работников
Одной зарплаты мало, поэтому город идет на хитрости. Чтобы привлечь людей из других регионов и удержать местных, власти предлагают дополнительные бонусы:
- Жилье. Для дворников ремонтируют помещения под служебные квартиры и открывают городские общежития. Проживание там стоит чисто символических денег.
- Хорошие условия. Во дворах открывают теплые модульные базы, где можно переодеться, пообедать, выпить чаю и высушить одежду.
- Форма и техника. Вместо старых фуфаек теперь выдают современную теплую спецодежду, а тяжелый ручной труд стараются облегчить малой механизацией — мотоблоками и мини-погрузчиками.
Ранее «Городовой» рассказывал, сколько нужно зарабатывать в Петербурге, чтобы снять квартиру.