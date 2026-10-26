Дворникам в Петербурге поднимут зарплату до 74 тысяч: хватает ли их в городе

Власти пытаются решить проблему рублем.

Каждую зиму в Петербурге повторяется одна и та же история: выпадает снег, и город встает в пробках, а дворы превращаются в полосу препятствий.

Власти снова пытаются решить проблему рублем. Смольный обещает дворникам и трактористам зарплаты, которым позавидуют многие офисные сотрудники.

Сколько теперь можно заработать на лопате

С января базовая зарплата обычного дворника в городских жилищных агентствах вырастет до 74 тысяч рублей, рассказал в эфире радио Комсомольская правда вице-губернатор Евгений Разумишкин.

Механизаторам — тем, кто управляет уборочными машинами и тракторами, — обещают еще больше: от 112 тысяч рублей в месяц.

Людей всё равно не хватает

Казалось бы, за такие деньги у дверей жилконтор должна стоять очередь. Но дефицит кадров сохраняется.

По словам вице-губернатора, сейчас городским службам не хватает примерно 15% работников.

В Смольном признают: добиться 100% комплектации штата невозможно. Люди болеют, увольняются или берут отгулы по семейным делам. Власти считают нормальным показатель, если на работу стабильно выходят 90–92% сотрудников.

Но до этой планки Петербург пока не дотянул.

Чем еще заманивают работников

Одной зарплаты мало, поэтому город идет на хитрости. Чтобы привлечь людей из других регионов и удержать местных, власти предлагают дополнительные бонусы:

Жилье. Для дворников ремонтируют помещения под служебные квартиры и открывают городские общежития. Проживание там стоит чисто символических денег.

Для дворников ремонтируют помещения под служебные квартиры и открывают городские общежития. Проживание там стоит чисто символических денег. Хорошие условия. Во дворах открывают теплые модульные базы, где можно переодеться, пообедать, выпить чаю и высушить одежду.

Во дворах открывают теплые модульные базы, где можно переодеться, пообедать, выпить чаю и высушить одежду. Форма и техника. Вместо старых фуфаек теперь выдают современную теплую спецодежду, а тяжелый ручной труд стараются облегчить малой механизацией — мотоблоками и мини-погрузчиками.

Ранее «Городовой» рассказывал, сколько нужно зарабатывать в Петербурге, чтобы снять квартиру.