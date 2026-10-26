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В 90-е слова этой нелепой песни знали практически все: сейчас даже группу не вспомнят

Опубликовано: 26 октября 2026 10:22
 Проверено редакцией
В 90-е слова этой нелепой песни знали практически все: сейчас даже группу не вспомнят
В 90-е слова этой нелепой песни знали практически все: сейчас даже группу не вспомнят
Городовой ру
Эстрада девяностых бурлила экспериментами и смелыми образами. Коллектив «На-На» занял на ней особое место, балансируя между китчем и искренностью.

Композиция «Эскимос и папуас» до сих пор вызывает улыбку у слушателей. За кажущейся нелепостью кроется точное отражение вкусов публики того периода.

Примите правило игры

Отбросьте ожидание глубокого посыла: трек держится на хаотичном движении и гротеске. Исполнители в меховых накидках и этнических юбках выкрикивали нарочито простые куплеты про встречу двух персонажей. Смотрите на это как на эстрадный номер, где рифма служит лишь поводом для драйва.

Оцените продюсерский расчет

Помните, что создатель коллектива искал универсальных исполнителей для масштабного зрелища. Разбирайте составляющие успеха: хореография, ритм и костюмы брали на себя основную нагрузку. Признайте, что подобная стратегия опередила свое время и дала результат.

Прочувствуйте атмосферу десятилетия

Учтите, что сегодня этот трек помнят в основном те, кто тоскует по молодости. Воспринимайте его как маркер эпохи, разрешавшей любые эксперименты. Относитесь к наследию без снобизма: перед вами слепок смелого и непредсказуемого времени.

Фото: Сгенерировано ИИ

Автор:
Алина Владимирова
Новости Петербурга
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