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Синоптики предупреждают: аномальные дожди и снег накроют в ноябре — а что еще готовит конец осени

Опубликовано: 26 октября 2026 09:34
 Проверено редакцией
Городовой ру
Синоптики предупреждают: аномальные дожди и снег накроют в ноябре — а что еще готовит конец осени
фото Global Look Press
Чего ждать от погоды в ноябре

Конец осени в России — время контрастов: дожди сменяются снегом, а в разных уголках страны погода будто живёт по разным календарям.

Синоптики обещают, что ноябрь станет самым влажным месяцем осени — осадков будет на 30–50 % больше нормы. При этом тепло и холод распределятся неравномерно: где‑то ещё будет почти по‑летнему тепло, а где‑то уже прочно воцарится зима.

Что происходит в крупных городах

В Москве зима задерживается: в первой половине ноября днём ожидается +2…+5 °C, ночью — 0…+1 °C. К концу месяца похолодает до −1…−3 °C днём и до −7 °C ночью, пойдут дожди и мокрый снег.

В Санкт‑Петербурге традиционно пасмурно и сыро: в начале месяца +3…+5 °C, во второй половине — ночные заморозки и снег. Из‑за близости моря ветер делает погоду ощутимо холоднее.

На юге (Ростов‑на‑Дону, Краснодар, Севастополь) начало ноября порадует теплом: днём до +13 °C, к концу месяца станет прохладнее, но сильных морозов не предвидится.

На Урале и в Сибири заметно холоднее: в Екатеринбурге уже в начале ноября возможны −2 °C днём и −11 °C ночью; в Сургуте температура к концу месяца может опуститься до −14 °C.

Как подготовиться к ноябрьской погоде

Вот несколько простых советов, чтобы ноябрь не застал врасплох:

  • держите под рукой зонт и непромокаемую обувь — дожди будут частыми;
  • заранее достаньте демисезонную и зимнюю одежду — перепады температур ощутимы;
  • проверьте шины автомобиля: к концу месяца возможна гололедица;
  • следите за прогнозом в своём регионе — погода меняется быстро.

Ноябрь в России — переходный месяц: он балансирует между осенью и зимой. В одних регионах ещё держится тепло, в других уже прочно устанавливается зимний режим. Главное — быть готовым к переменам и не полагаться на привычные представления о погоде.

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Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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