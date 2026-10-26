Долька одного фрукта – и краны сверкают ярче серебра: ни налета, ни белых разводов – сияющая чистота

Лимонная кислота растворяет минеральные отложения, возвращая металлу гладкость и сияние

Краны тускнеют из-за известкового налёта. Белые пятна от жесткой воды превращаются в корку, которую не берёт обычная тряпка. Зато справиться с ней помогает лимон. Кислота растворяет минеральные отложения, возвращая металлу гладкость и сияние.

Как очистить кран лимонной кислотой

Отрежьте от фрукта дольку и протрите кран им, как губкой. Через минуту сполосните водой и вытрите насухо мягкой тканью. Для труднодоступных мест у основания или вокруг рычагов можно приложить кусочек лимона на пару минут, а затем пройтись старой зубной щёткой. Если налёт застарелый, смочите тряпочку в лимонном соке, оберните кран и оставьте на некоторое время, чтобы кислота размягчила отложения.

Если свежего лимона нет, подойдет лимонная кислота. Растворите 1 чайную ложку порошка в стакане тёплой воды, смочите салфетку или мягкую губку и протрите загрязнённые участки. Не оставляйте раствор надолго — пары минут вполне достаточно для хромированных покрытий.

Коротко

Протрите кран долькой лимона или салфеткой с раствором лимонной кислоты.

Оставьте на 1–3 минуты, чтобы кислота растворила минеральные отложения.

Пройдитесь мягкой щёткой в труднодоступных местах.

Смойте тёплой водой и вытрите насухо микрофиброй для блеска и защиты от новых пятен.

После чистки важно насухо вытирать кран после каждого использования — тогда капли не успеют высохнуть и оставить новый налёт. Для полировки можно капнуть немного растительного масла на бумажное полотенце и протереть поверхность: это создаст тонкую защитную плёнку.

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