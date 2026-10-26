В три раза теплее нормы: Петербург сбил настройки осеннего календаря

Тепло накрыло полстраны.

Погода в Петербурге решила, что вместо привычного для конца октября «холода, город почувствует настоящую волну аномального тепла.

Почему мы «плавимся» в конце октября?

Виновник торжества — глубокий североатлантический циклон. Представьте его как гигантский воздушный насос. Он расположился над Скандинавией и начал «качать» к нам потоки воздуха прямо из Атлантики.

Этот воздух не успел остыть по пути и принёс нам температуру, больше подходящую для начала сентября, чем для предзимья.

Такое тепло — штука масштабная. Оно накрыло не только Петербург, но и полстраны: от Архангельска до Калуги, рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Цифры говорят сами за себя

Пока мы удивлялись солнцу и теплу, метеорологи фиксировали исторический момент. Температура в Петербурге подскочила до +13,0°C. Это официально побило рекорд 2019 года, который составлял +12,5°C.

Для сравнения: норма для 26 октября — всего +4,5°C. Мы перевыполнили план по теплу почти в три раза! Это не просто «немного теплее обычного», это климатическая аномалия, которая попадает в учебники истории погоды.

Это новая норма?

Всё чаще мы слышим новости о том, что климат меняется. Раньше октябрьские рекорды были редкостью, сейчас же они случаются всё чаще. Учёные говорят, что такие «волны тепла» становятся типичной чертой осени в средней полосе.

Для природы это тоже сюрприз: деревья могут «запутаться» и начать готовиться к весне, а потом пострадать от неожиданных ноябрьских заморозков. Для нас же это повод насладиться теплом, но не расслабляться.

Что делать: прятать куртку или нет?

Не спешите убирать зимние вещи далеко. У тепла есть обратная сторона — циклон несёт с собой облачность и порывистый ветер. К тому же, это «атлантическое счастье» недолговечно.

Уже во вторник температура пойдёт на спад: днём обещают около +10…+12°C, а дальше — классическая петербургская осень с дождями и постепенным похолоданием.

Так что ловите момент, пока на улице комфортно, но зонт далеко не убирайте. Погода в Петербурге — дама капризная, и до зимы ещё много чего успеет измениться.

Ранее «Городовой» рассказывал, что Петербург начнет рабочую неделю с аномального тепла и мелких дождей.