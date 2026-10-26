Октябрь не хочет отпускать тепло: чего ждать петербуржцам до конца месяца

Осень в Петербурге — это всегда лотерея. Но в этот раз нам откровенно везет.

Похоже, природа решила подарить нам «бонусные» дни: теплая погода задержится в городе до самых последних чисел октября. Зима пока явно не торопится.

Температура: уютное похолодание

Если последние дни мы наслаждались приятными +13°C, то со среды погода станет чуть скромнее. Днем столбики термометров покажут +10…+11°C, рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Ночи тоже станут ощутимо прохладнее — ждем +4…+6°C. Это не повод доставать тяжелые пуховики, но легкий шарф точно не помешает.

Кстати, для конца октября такие показатели — это отличная новость. Обычно в это время город уже готовится к первым серьезным заморозкам, но сейчас у нас есть шанс насладиться мягкой осенней прогулкой.

Дожди

Многих пугает перспектива осенних ливней, но сейчас ситуация в атмосфере на нашей стороне. Над нами развернулась интересная «битва»: циклон MANJA застрял на месте, а антициклон GERHARD, который уже гостил у нас на прошлой неделе, решил вернуться.

Из-за этого атмосферное давление растет, а значит, тучи не смогут залить нас сильными дождями. Осадки будут редкими и скромными — небольшая морось ожидается сегодня вечером, в ночь на вторник, и еще немного «покапает» 29 и 30 октября.

В остальное время зонт может спокойно отдохнуть в прихожей.

Ветер сдает позиции

В начале недели ветер еще напоминает о себе. Южные и юго-западные потоки дуют со скоростью 7–12 м/с, что делает погоду немного «колючей».

Но есть и хорошая новость: в течение недели ветер начнет стихать.

Итог простой: Погода нас бережет. Настоящих холодов пока не предвидится, поэтому используйте последние дни месяца, чтобы погулять в парках — золотая осень еще с нами, хоть и в спокойном режиме.

Ранее «Городовой» рассказывал, что Петербург сбил настройки осеннего календаря.