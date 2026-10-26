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Etihad возвращается в Пулково: как теперь улететь в Абу-Даби

Опубликовано: 26 октября 2026 10:55
 Проверено редакцией
Etihad возвращается в Пулково: как теперь улететь в Абу-Даби
Etihad возвращается в Пулково: как теперь улететь в Абу-Даби
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Авиакомпания Etihad Airways возобновила прямые рейсы из Петербурга в Абу-Даби.

Петербургская осень окончательно вступила в свои права, но в Пулково решили добавить немного тепла и хорошего настроения.

Сбежать от дождей: Etihad Airways возвращается

Если вы устали от серого неба и мечтаете о солнце, у нас отличные новости. Авиакомпания Etihad Airways возобновила прямые рейсы из Петербурга в Абу-Даби, рассказали в Пулково.

Почему это круто?

  • Удобное расписание. Самолеты летают три раза в неделю: по вторникам, четвергам и воскресеньям. Вылет в 12:00 — идеально, чтобы выспаться перед дорогой.
  • Комфорт. На маршруте стоит легендарный Boeing 787 Dreamliner. Это современный лайнер, в котором даже долгий перелет переносится гораздо легче.
  • Весь мир открыт. Абу-Даби — это не только роскошные пляжи Эмиратов. Это огромный хаб. Оттуда можно без проблем долететь до Таиланда, Мальдив, Индонезии или Вьетнама. Отличный вариант для тех, кто планирует зимний отпуск.

В Пулково завезли «котовесы»

Даже если вы не летите, а просто провожаете друзей, обязательно загляните в зону регистрации на 3-м этаже. Там установили, пожалуй, самые необычные весы в мире.

Аэропорт Пулково объединился с Государственным Эрмитажем и брендом REDMOND, чтобы превратить рутинное взвешивание багажа в развлечение. Теперь ваш чемодан можно измерить не в килограммах, а в «пушистых».

За стандарт взяли средний вес одного эрмитажного кота — это ровно 4 кг.

  • Кто на экране? Дизайн весов — это целая история. Там изображены маскоты аэропорта «Полет» и «Миля», знаменитые коты из Эрмитажа и талисман REDMOND.
  • Бонус. После того как вы взвесите багаж, можно сделать фото на память и получить наклейку о прохождении «котоконтроля». Мелочь, а приятно!

Ранее «Городовой» рассказывал, что робот-снегоуборщик впервые выйдет на взлетную полосу Пулково.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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