«Зенит» вырывается в лидеры: сухая победа и четыре пенальти на «Газпром Арене»

"Зенит" возглавил таблицу РПЛ.

Минувший тур Российской Премьер-лиги запомнится болельщикам надолго. «Зенит» принимал дома махачкалинское «Динамо» и, несмотря на счет 2:0, игра получилась по-настоящему нервной и необычной.

Четыре точки — один матч

Главным героем встречи стал не только мяч, но одиннадцатиметровая отметка. Арбитр в этом матче был невероятно щедр и указал на «точку» целых четыре раза.

Первыми могли отличиться гости. Уже на 16-й минуте «Динамо» получило шанс забить, но пробили выше ворот. «Зенит» своим шансом воспользовался лучше: на 63-й минуте Фелипе Аугусто уверенно реализовал пенальти, открыв счет.

А через 15 минут преимущество хозяев закрепил Максим Глушенков.

Без драмы в концовке не обошлось: на 98-й минуте «Зенит» получил право на еще один пенальти. Однако Кевин Андраде пробил не слишком удачно — вратарь махачкалинцев Никита Карабашев прочитал удар и спас ворота.

Почему это важно для таблицы

Эта победа стала для петербуржцев «золотой». Набрав 27 очков за 12 туров, команда Сергея Семака единолично возглавила турнирную таблицу РПЛ.

Теперь они опережают ближайших преследователей — «Динамо» и ЦСКА — на два балла, сообщает сайт "Зенита".

Для махачкалинского «Динамо» вечер выдался тяжелым. Команда осталась на 10-й строчке (всего 13 очков).

Что дальше?

Отдыхать некогда. Уже скоро петербуржцам предстоит непростой выезд в Калининград. 29 октября, в четверг, «Зенит» сыграет с «Балтикой» в рамках Кубка России.

А уже 2 ноября команда вернется к делам в чемпионате — их ждет выездной матч против «Крыльев Советов».

Ранее «Городовой» рассказывал, что происходит в «Зените» перед игрой с «Динамо».