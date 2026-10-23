Вендел снова в строю: что происходит в «Зените» перед игрой с «Динамо»

Бразильский полузащитник не играл два месяца.

У болельщиков сине-бело-голубых две новости: одна отличная, вторая — не очень.

Главный мотор команды, бразилец Вендел, наконец-то готов вернуться на поле. Но радоваться рано: лазарет опустел не до конца.

Вендел возвращается, Дивеев пока на паузе

Бразильский полузащитник не играл два месяца. Он выбыл еще в конце августа после тяжелого матча со «Спартаком».

Без Вендела игра «Зенита» в атаке заметно потеряла в скорости и мысли. Да, Артем Карпукас старался закрыть дыру в центре поля, но заменить ключевого распасовщика полностью не смог.

Сергей Семак на пресс-конференции обнадежил: Вендел почти здоров, пишет "Фонтанка". Тренерский штаб решит в день игры, попадет ли бразилец в заявку.

А вот с защитником Игорем Дивеевым всё сложнее. Его лечение затянулось. В общую группу защитник вернется только на следующей неделе. Значит, в центре обороны снова придется отдуваться Нуралы Алипу.

Почему «Зенит» так много пропускает?

Результаты последних туров радуют только счетом на табло, но не качеством игры сзади. «Зенит» выиграл три последних матча, но пропустил в них шесть мячей. По два гола положили «Краснодар», «Ахмат» и махачкалинцы в кубковой встрече.

Для команды с чемпионскими амбициями пропускать по два мяча за игру — тревожный звонок. Защита регулярно теряет концентрацию и дарит соперникам моменты на ровном месте.

Сам Семак панику не разводит. По его словам, системных проблем нет: Пока команду спасает атака: забивают больше, чем пропускает у своих ворот.

Чего ждать от махачкалинского «Динамо»?

Соперник у петербуржцев непростой. Махачкалинцы идут на неожиданно высоком шестом месте (13 очков) и славятся вязким, неуступчивым футболом.

Они паркуют плотный «автобус» в штрафной и больно жалят на контратаках. Вскрывать такую оборону всегда тяжело.

Битва за первое место

Для «Зенита» эта игра — вопрос лидерства. Питерцы идут вторыми с 24 очками. Впереди только московское «Динамо», у которого на один балл больше. Оступаться дома нельзя: любая осечка отдалит команду от золота.

Матч 12-го тура РПЛ начнется в пятницу, 25 октября, в 18:30 на «Газпром Арене». Сможет ли «Зенит» навести порядок в защите и вернется ли Вендел победителем — узнаем совсем скоро.

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