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Запеченная цветная капуста с чесночным маслом: ароматное блюдо всего за 25 минут – проще простого

Опубликовано: 26 октября 2026 11:07
 Проверено редакцией
Запеченная цветная капуста с чесночным маслом: ароматное блюдо всего за 25 минут – проще простого
Запеченная цветная капуста с чесночным маслом: ароматное блюдо всего за 25 минут – проще простого
Городовой ру
Это блюдо непременно стоит попробовать

Предлагаем рецепт блюда, которое подойдет как для торжественного случая, так и для повседневного меню — цветная капуста с чесночным маслом. Блюдо отличается нежной текстурой, выраженным ароматом и простотой исполнения, занимающей не более 25 минут. Рецепт не требует сложного набора ингредиентов.

Ингредиенты:

  • Цветная капуста — 900 г;
  • сливочное масло — 80 г;
  • чеснок — 4 зубчика;
  • соль, перец — по вкусу.

Технология приготовления:

Разделите капусту на соцветия, промойте и выложите в форму. Добавьте соль и перец по вкусу, затем отправьте в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 12 минут.

Параллельно нарежьте чеснок тонкими слайсами и соедините с растопленным сливочным маслом. Прогревайте смесь на минимальном огне до легкого золотистого оттенка масла.

Извлеките форму из духового шкафа. При помощи кулинарной кисти покройте соцветия подготовленным чесночным маслом и верните в духовку еще на 10 минут. При подаче блюдо можно декорировать свежей зеленью.

Личный опыт автора

Автор портала «Городовой» Ксения Давыдова приготовила данное блюдо, но добавила немного пармезана. Получилось невероятно вкусно.

Фото сгенерировано ИИ

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Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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