«Наполеон» без выпечки — проще простого: готовлю быстрый десерт каждые выходные — нежный и вкусный

Ускоренный рецепт любимого торта

Традиционный процесс приготовления торта «Наполеон» требует затрат, обусловленных сложностью выпечки коржей. Предлагаем вашему вниманию упрощенный рецепт десерта.

Ингредиенты:

лаваш — 400 г;

молоко — 600 мл;

сливочное масло — 120 г;

сахар — 3 ст. л.;

яйца — 2 шт.;

ванилин — 1 пакетик;

кукурузный крахмал — 3 ст. л.

Способ приготовления:

В этой версии рецепта классические коржи заменяются листами лаваша. Рекомендуется использовать тонкий лаваш, предварительно нарезанный на прямоугольники одинакового размера.

Отложите два листа лаваша для финального оформления торта. Яйца взбейте с сахаром и ванилином, введите крахмал и небольшое количество молока, тщательно перемешав смесь до однородности.

Оставшееся молоко доведите до кипения на медленном огне. Постепенно влейте в него подготовленную яично-крахмальную смесь при постоянном помешивании.

Варите крем до загустения, непрерывно работая венчиком. Дайте смеси остыть, после чего введите сливочное масло.

Приступите к сборке торта: равномерно распределите крем по каждому листу лаваша, соедините их между собой и аккуратно обработайте края. Предварительно запеките два листа лаваша в духовом шкафу, измельчите их в крошку и используйте для декорирования изделия.

Торту необходимо настояться в холодильнике в течение нескольких часов перед подачей. Желаем приятного аппетита!

Личный опыт автора

Автор портала «Городовой» Ксения Давыдова попробовала этот рецепт. Лаваш взяла грузинский, из ближайшей пекарни. Действительно, возни с тортом почти нет, а результат замечательный – десерт нежный и вкусный.

Фото сгенерировано ИИ

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