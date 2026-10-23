«Наполеон» без выпечки — проще простого: готовлю быстрый десерт каждые выходные — нежный и вкусный

Традиционный процесс приготовления торта «Наполеон» требует затрат, обусловленных сложностью выпечки коржей. Предлагаем вашему вниманию упрощенный рецепт десерта.
Ингредиенты:
- лаваш — 400 г;
- молоко — 600 мл;
- сливочное масло — 120 г;
- сахар — 3 ст. л.;
- яйца — 2 шт.;
- ванилин — 1 пакетик;
- кукурузный крахмал — 3 ст. л.
Способ приготовления:
В этой версии рецепта классические коржи заменяются листами лаваша. Рекомендуется использовать тонкий лаваш, предварительно нарезанный на прямоугольники одинакового размера.
Отложите два листа лаваша для финального оформления торта. Яйца взбейте с сахаром и ванилином, введите крахмал и небольшое количество молока, тщательно перемешав смесь до однородности.
Оставшееся молоко доведите до кипения на медленном огне. Постепенно влейте в него подготовленную яично-крахмальную смесь при постоянном помешивании.
Варите крем до загустения, непрерывно работая венчиком. Дайте смеси остыть, после чего введите сливочное масло.
Приступите к сборке торта: равномерно распределите крем по каждому листу лаваша, соедините их между собой и аккуратно обработайте края. Предварительно запеките два листа лаваша в духовом шкафу, измельчите их в крошку и используйте для декорирования изделия.
Торту необходимо настояться в холодильнике в течение нескольких часов перед подачей. Желаем приятного аппетита!
Личный опыт автора
Автор портала «Городовой» Ксения Давыдова попробовала этот рецепт. Лаваш взяла грузинский, из ближайшей пекарни. Действительно, возни с тортом почти нет, а результат замечательный – десерт нежный и вкусный.
Фото сгенерировано ИИ
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