3 капли на ватный диск - и трем белую подошву: смоет самые желтые пятна

Белоснежная подошва кроссовок смотрится эффектно, но быстро теряет свежесть. Постепенно на ней проступают желтоватые разводы от пыли и окисления.

Спешить выбрасывать обувь не нужно. Вернуть ей первоначальный вид получится за считаные минуты подручным составом.

Что подготовить

Запаситесь ацетоном либо средством для снятия лака на его основе. Пригодится мягкий безворсовый лоскут или косметический тампон. Хватит пяти минут. Больше ничего не требуется.

Как действовать

Нанесите 2–3 капли состава на тампон. Промокните пожелтевшие зоны аккуратными движениями. Уберите остатки сухой тряпочкой. Первый же проход убирает налет, а запущенные места потребуют 2–3 повторов. Поверхность посветлеет, не пострадав. Ацетон растворяет окислы, вытягивает въевшуюся грязь и не оставляет царапин.

О чем помнить

Не применяйте состав на окрашенных деталях — пигмент сойдет. Текстурированную поверхность сначала проверьте на малозаметном фрагменте. По завершении пройдитесь влажной салфеткой. Без ацетона выручат зубная паста со щеткой при свежих следах, смесь перекиси с содой или готовые пенки для белой подошвы.