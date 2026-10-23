Городовой / Новости Петербурга / 3 капли на ватный диск - и трем белую подошву: смоет самые желтые пятна

3 капли на ватный диск - и трем белую подошву: смоет самые желтые пятна

Опубликовано: 23 октября 2026 02:25
 Проверено редакцией
3 капли на ватный диск - и трем белую подошву: смоет самые желтые пятна
3 капли на ватный диск - и трем белую подошву: смоет самые желтые пятна
Городовой ру
Белоснежная подошва кроссовок смотрится эффектно, но быстро теряет свежесть. Постепенно на ней проступают желтоватые разводы от пыли и окисления.

Спешить выбрасывать обувь не нужно. Вернуть ей первоначальный вид получится за считаные минуты подручным составом.

Что подготовить

Запаситесь ацетоном либо средством для снятия лака на его основе. Пригодится мягкий безворсовый лоскут или косметический тампон. Хватит пяти минут. Больше ничего не требуется.

Как действовать

Нанесите 2–3 капли состава на тампон. Промокните пожелтевшие зоны аккуратными движениями. Уберите остатки сухой тряпочкой. Первый же проход убирает налет, а запущенные места потребуют 2–3 повторов. Поверхность посветлеет, не пострадав. Ацетон растворяет окислы, вытягивает въевшуюся грязь и не оставляет царапин.

О чем помнить

Не применяйте состав на окрашенных деталях — пигмент сойдет. Текстурированную поверхность сначала проверьте на малозаметном фрагменте. По завершении пройдитесь влажной салфеткой. Без ацетона выручат зубная паста со щеткой при свежих следах, смесь перекиси с содой или готовые пенки для белой подошвы.

Автор:
Алина Владимирова
Новости Петербурга
Оцените новость
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Миска крупы вместо 10 кг навоза: кидаем даже на выпавший снег - весной земля приятнее шелка Перейти 23 октября 2026
Какие качества в людях вас притягивают? Выбирайте одну из трех кошек — она укажет ваш идеал Перейти 23 октября 2026
«Наполеон» без выпечки — проще простого: готовлю быстрый десерт каждые выходные — нежный и вкусный Перейти 23 октября 2026
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Кулинария Рецепты Прогноз погоды
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное