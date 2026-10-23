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Миллионы пассажиров и новый график: как меняется движение электричек в Петербурге

Опубликовано: 23 октября 2026 01:37
 Проверено редакцией
Миллионы пассажиров и новый график: как меняется движение электричек в Петербурге
Миллионы пассажиров и новый график: как меняется движение электричек в Петербурге
Global Look Press / Belkin Alexey / news.ru
Петербургские пригородные поезда продолжают бить рекорды.

Только за один сентябрь скоростные «Ласточки» и новые «Финисты» перевезли больше 2,7 миллиона человек. Но дачный сезон подошел к концу, а значит, пришло время менять расписание.

Топ направлений: куда едут чаще всего

Петербуржцы всё чаще выбирают комфортные электрички вместо стояния в пробках на въездах в город. Безусловный лидер сентября — южное направление.

Маршрутом «Петербург — Ораниенбаум — Калище» воспользовались 1,2 миллиона пассажиров, рассказали в пресс-службе ОЖД.

В тройку самых востребованных также вошли:

  • «Петербург — Выборг» (через Зеленогорск) — 756 тысяч человек за месяц. Сюда едут и по делам, и ради прогулок по старинному городу.
  • «Петербург — Луга» — 241 тысяча человек.

Большой популярностью пользуются и другие маршруты: Тосно, Великий Новгород, Кузнечное, Сосново и Тихвин.

Карелия не теряет популярности

Отдельный хит сезона — поездки на север. За девять месяцев 2026 года «Ласточки» из Петербурга в Сортавалу перевезли более 226 тысяч туристов.

Сейчас между городами каждый день курсируют две пары поездов.

Маршрут популярен круглый год: в Сортавале многие пересаживаются на знаменитый паровоз «Рускеальский экспресс», чтобы добраться до горного парка, или отправляются на катерах к Ладожским шхерам.

Зимний график: что изменится с 25 октября

С 25 октября пригородные поезда переходят на зимний режим. График скорректировали не только из-за спада дачного потока, но и по просьбам горожан.

Что добавят:

  • В вечерний час пик по будням запустят дополнительные поезда между Финляндским вокзалом и Лисьим Носом.
    • Поезд № 6047: старт с Финляндского вокзала в 17:39, прибытие в Лисий Нос в 18:17.
    • Поезд № 6048: выезд из Лисьего Носа в 18:29, прибытие на вокзал в 19:12.
    • Появятся новые остановки на маршрутах между Будогощью, Ладожским вокзалом и Великим Новгородом.

      • Что временно отменят: Из-за планового ремонта путей на время снимут с линии два поезда:

      • № 6365 (Финляндский вокзал — Ладожский вокзал);
      • № 6615 (Обухово — Колпино).

      У части других электричек могут незначительно измениться станции отправления и прибытия.

      Как не запутаться

      Чтобы не опоздать на работу или учебу, заранее проверьте расписание своего поезда.

      Самая свежая информация всегда есть на сайте Северо-Западной пригородной пассажирской компании (ppk-piter.ru) и в официальном приложении РЖД.

      Ранее «Городовой» рассказывал, куда теперь довезут трамваи № 9 и № 38 в Петербурге.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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