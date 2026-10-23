Миллионы пассажиров и новый график: как меняется движение электричек в Петербурге

Только за один сентябрь скоростные «Ласточки» и новые «Финисты» перевезли больше 2,7 миллиона человек. Но дачный сезон подошел к концу, а значит, пришло время менять расписание.
Топ направлений: куда едут чаще всего
Петербуржцы всё чаще выбирают комфортные электрички вместо стояния в пробках на въездах в город. Безусловный лидер сентября — южное направление.
Маршрутом «Петербург — Ораниенбаум — Калище» воспользовались 1,2 миллиона пассажиров, рассказали в пресс-службе ОЖД.
В тройку самых востребованных также вошли:
- «Петербург — Выборг» (через Зеленогорск) — 756 тысяч человек за месяц. Сюда едут и по делам, и ради прогулок по старинному городу.
- «Петербург — Луга» — 241 тысяча человек.
Большой популярностью пользуются и другие маршруты: Тосно, Великий Новгород, Кузнечное, Сосново и Тихвин.
Карелия не теряет популярности
Отдельный хит сезона — поездки на север. За девять месяцев 2026 года «Ласточки» из Петербурга в Сортавалу перевезли более 226 тысяч туристов.
Сейчас между городами каждый день курсируют две пары поездов.
Маршрут популярен круглый год: в Сортавале многие пересаживаются на знаменитый паровоз «Рускеальский экспресс», чтобы добраться до горного парка, или отправляются на катерах к Ладожским шхерам.
Зимний график: что изменится с 25 октября
С 25 октября пригородные поезда переходят на зимний режим. График скорректировали не только из-за спада дачного потока, но и по просьбам горожан.
Что добавят:
- В вечерний час пик по будням запустят дополнительные поезда между Финляндским вокзалом и Лисьим Носом.
- Поезд № 6047: старт с Финляндского вокзала в 17:39, прибытие в Лисий Нос в 18:17.
- Поезд № 6048: выезд из Лисьего Носа в 18:29, прибытие на вокзал в 19:12.
- Появятся новые остановки на маршрутах между Будогощью, Ладожским вокзалом и Великим Новгородом.
- № 6365 (Финляндский вокзал — Ладожский вокзал);
- № 6615 (Обухово — Колпино).
Что временно отменят: Из-за планового ремонта путей на время снимут с линии два поезда:
У части других электричек могут незначительно измениться станции отправления и прибытия.
Как не запутаться
Чтобы не опоздать на работу или учебу, заранее проверьте расписание своего поезда.
Самая свежая информация всегда есть на сайте Северо-Западной пригородной пассажирской компании (ppk-piter.ru) и в официальном приложении РЖД.
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