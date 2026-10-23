Миллионы пассажиров и новый график: как меняется движение электричек в Петербурге

Петербургские пригородные поезда продолжают бить рекорды.

Только за один сентябрь скоростные «Ласточки» и новые «Финисты» перевезли больше 2,7 миллиона человек. Но дачный сезон подошел к концу, а значит, пришло время менять расписание.

Топ направлений: куда едут чаще всего

Петербуржцы всё чаще выбирают комфортные электрички вместо стояния в пробках на въездах в город. Безусловный лидер сентября — южное направление.

Маршрутом «Петербург — Ораниенбаум — Калище» воспользовались 1,2 миллиона пассажиров, рассказали в пресс-службе ОЖД.

В тройку самых востребованных также вошли:

«Петербург — Выборг» (через Зеленогорск) — 756 тысяч человек за месяц. Сюда едут и по делам, и ради прогулок по старинному городу.

— 756 тысяч человек за месяц. Сюда едут и по делам, и ради прогулок по старинному городу. «Петербург — Луга» — 241 тысяча человек.

Большой популярностью пользуются и другие маршруты: Тосно, Великий Новгород, Кузнечное, Сосново и Тихвин.

Карелия не теряет популярности

Отдельный хит сезона — поездки на север. За девять месяцев 2026 года «Ласточки» из Петербурга в Сортавалу перевезли более 226 тысяч туристов.

Сейчас между городами каждый день курсируют две пары поездов.

Маршрут популярен круглый год: в Сортавале многие пересаживаются на знаменитый паровоз «Рускеальский экспресс», чтобы добраться до горного парка, или отправляются на катерах к Ладожским шхерам.

Зимний график: что изменится с 25 октября

С 25 октября пригородные поезда переходят на зимний режим. График скорректировали не только из-за спада дачного потока, но и по просьбам горожан.

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