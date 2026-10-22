Минус два маршрута и объезды: куда теперь довезут трамваи № 9 и № 38 в Петербурге

А трамваи № 51 и № 57 отменяются совсем.

Три дня без привычных трамваев на Руставели

С ночи 24 октября (с 01:40) и до полуночи 26 октября на улице Руставели не будет трамвайного движения. Перекроют отрезок от проспекта Науки до Пискарёвского, сообщили в СПб ГУП «Горэлектротранс».

Причина стандартная — рабочие обновляют рельсы. Пути меняют на современные и бесстыковые. После такого ремонта вагоны едут заметно тише и быстрее.

На время работ движение организуют так:

Трамваи № 51 и № 57 отменяются совсем. Они не будут ходить все эти дни.

отменяются совсем. Они не будут ходить все эти дни. Трамвай № 9 поедет в объезд: от «Ручьев» через проспекты Науки, Луначарского и Энгельса прямиком до станции метро «Удельная».

поедет в объезд: от «Ручьев» через проспекты Науки, Луначарского и Энгельса прямиком до станции метро «Удельная». Трамвай № 38 пойдет от Суздальского проспекта по Светлановскому, проспекту Просвещения, Руставели и Науки до ж/д станции «Кушелевка».

Если вы часто пользуетесь этими маршрутами, заложите на дорогу чуть больше времени или пересядьте на автобусы.

«Славянка» сделала еще один шаг к запуску

Специалисты начали обкатку второго участка — от депо на Новгородском проспекте до самого микрорайона Славянка. Вагоны уже поехали по рельсам.

Правда, пока без людей: инженеры проверяют электронику, стрелки и контактную сеть. Пускать пассажиров без таких тестов нельзя по технике безопасности.

Сроки городские власти держат на контроле. Полностью открыть этот отрезок с пассажирами планируют к концу декабря 2026 года, рассказал губернатор города Александр Беглов.

Ранее «Городовой» рассказывал, почему новые станции метро в Петербурге придется подождать.