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Какие качества в людях вас притягивают? Выбирайте одну из трех кошек — она укажет ваш идеал

Опубликовано: 23 октября 2026 07:10
 Проверено редакцией
Какие качества в людях вас притягивают? Выбирайте одну из трех кошек — она укажет ваш идеал
Какие качества в людях вас притягивают? Выбирайте одну из трех кошек — она укажет ваш идеал
Городовой ру
Узнайте, какие черты вы неосознанно цените в окружающих

Когда человек нам нравится, то мы не думаем, что именно нас привлекает в нем. Но даже если не анализировать причин симпатии, они есть. И на них может указать подсознание. Посмотрите на трёх котов. Какой притягивает взгляд первым? Выбор расскажет, какие черты вы цените в окружающих.

1. Пушистый кот на подушке

Вы цените спокойствие и надёжность. В людях вас привлекают уравновешенность, умение создать уют и не суетиться по пустякам. Рядом с такими людьми хочется расслабиться и чувствовать опору. Вы не любите драму и пустые разговоры. Ваш идеал — человек, с которым можно молчать и не чувствовать неловкости.

2. Рыжий котёнок

Вам нравятся энергия и лёгкость. Вы тянетесь к людям, которые заряжают оптимизмом, умеют шутить и радоваться мелочам. С ними не скучно, они вытаскивают вас из рутины. Вы цените инициативность и открытость. Слишком серьёзные и медлительные люди быстро вас утомляют.

3. Чёрная кошка

Вас привлекают ум и независимость. Вы цените людей, которые не раскрываются сразу, умеют наблюдать и имеют своё мнение. Вам интересны загадочные, глубокие натуры, с которыми можно говорить о важном. Поверхностное общение вас не цепляет. Вы сами не любите пускать всех в свой внутренний мир.
Кошка — скрытая метафора вашего идеала. Персидская говорит о потребности в стабильности, рыжая — в энергии, чёрная — в глубине.

Ранее Городовой предлагал выбрать дорогу и узнать, чего вам хочется в жизни.

Автор:
Артем Петров
Новости Петербурга
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