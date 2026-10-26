Снять квартиру с детьми в Петербурге: сколько нужно зарабатывать и кому это по карману

Снять жилье для семьи с двумя детьми в Петербурге — тот еще квест.
Аналитики выяснили, сколько денег нужно петербургской семье, чтобы потянуть съемное жилье и не остаться с пустым холодильником.
Главная цифра: 156 тысяч рублей на семью
По данным недавнего исследования РИА Новости, аренда типовой квартиры в Петербурге доступна 58,5% семей с двумя детьми. То есть чуть больше половины горожан могут позволить себе такой вариант.
Но для этого родителям нужно зарабатывать на двоих минимум 156 тысяч рублей в месяц.
Эта сумма включает:
- оплату самой аренды;
- коммунальные услуги;
- базовую потребительскую корзину на четырех человек (продукты, одежда, транспорт, лекарства).
Если общий доход меньше, семье приходится либо влезать в долги, либо сильно экономить на еде и детских кружках.
Сколько сейчас стоит аренда в Петербурге
На практике приличная двухкомнатная квартира в спальном районе Петербурга сейчас обходится в среднем в 45–55 тысяч рублей в месяц.
К этой сумме нужно прибавить коммунальные платежи — зимой с отоплением легко набегает еще 7–10 тысяч. При заселении также придется отдать залог и, скорее всего, комиссию риелтору.
В итоге только на старте семье нужно иметь на руках под 150 тысяч рублей просто для переезда.
Петербург на фоне остальной России: мы где?
Ситуация в Петербурге чуть лучше, чем в среднем по стране, но до лидеров нам далеко.
- В среднем по России: аренду тянут около 54% семей при доходе от 131 тысячи рублей.
- В Москве: жилье доступно 60% семей, но там и зарабатывать нужно от 206 тысяч рублей в месяц.
- Лидеры рейтинга: богатые северные регионы. В ХМАО и ЯНАО аренду могут позволить себе более 77% семей. Зарплаты на севере высокие, поэтому снять квартиру там проще, даже с учетом северных цен.
- Аутсайдеры: республики Северного Кавказа (Чечня, Ингушетия, КБР). Там съемное жилье доступно только 14–22% семей из-за низких официальных доходов.
Жить на съемной квартире в Петербурге с двумя детьми вполне реально. Но только при одном условии: оба родителя должны иметь стабильную работу с зарплатой заметно выше средней по городу.
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