Снять квартиру с детьми в Петербурге: сколько нужно зарабатывать и кому это по карману

Аренда типовой квартиры в Петербурге доступна не всем.

Снять жилье для семьи с двумя детьми в Петербурге — тот еще квест.

Аналитики выяснили, сколько денег нужно петербургской семье, чтобы потянуть съемное жилье и не остаться с пустым холодильником.

Главная цифра: 156 тысяч рублей на семью

По данным недавнего исследования РИА Новости, аренда типовой квартиры в Петербурге доступна 58,5% семей с двумя детьми. То есть чуть больше половины горожан могут позволить себе такой вариант.

Но для этого родителям нужно зарабатывать на двоих минимум 156 тысяч рублей в месяц.

Эта сумма включает:

оплату самой аренды;

коммунальные услуги;

базовую потребительскую корзину на четырех человек (продукты, одежда, транспорт, лекарства).

Если общий доход меньше, семье приходится либо влезать в долги, либо сильно экономить на еде и детских кружках.

Сколько сейчас стоит аренда в Петербурге

На практике приличная двухкомнатная квартира в спальном районе Петербурга сейчас обходится в среднем в 45–55 тысяч рублей в месяц.

К этой сумме нужно прибавить коммунальные платежи — зимой с отоплением легко набегает еще 7–10 тысяч. При заселении также придется отдать залог и, скорее всего, комиссию риелтору.

В итоге только на старте семье нужно иметь на руках под 150 тысяч рублей просто для переезда.

Петербург на фоне остальной России: мы где?

Ситуация в Петербурге чуть лучше, чем в среднем по стране, но до лидеров нам далеко.

В среднем по России: аренду тянут около 54% семей при доходе от 131 тысячи рублей.

аренду тянут около 54% семей при доходе от 131 тысячи рублей. В Москве: жилье доступно 60% семей, но там и зарабатывать нужно от 206 тысяч рублей в месяц.

жилье доступно 60% семей, но там и зарабатывать нужно от 206 тысяч рублей в месяц. Лидеры рейтинга: богатые северные регионы. В ХМАО и ЯНАО аренду могут позволить себе более 77% семей. Зарплаты на севере высокие, поэтому снять квартиру там проще, даже с учетом северных цен.

богатые северные регионы. В ХМАО и ЯНАО аренду могут позволить себе более 77% семей. Зарплаты на севере высокие, поэтому снять квартиру там проще, даже с учетом северных цен. Аутсайдеры: республики Северного Кавказа (Чечня, Ингушетия, КБР). Там съемное жилье доступно только 14–22% семей из-за низких официальных доходов.

Жить на съемной квартире в Петербурге с двумя детьми вполне реально. Но только при одном условии: оба родителя должны иметь стабильную работу с зарплатой заметно выше средней по городу.

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