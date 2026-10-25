В вагонах уже прикручивают кресла: как 32 тысячи человек строят магистраль «Москва — Петербург»

Запустить движение по ВСМ Москва — Санкт-Петербург планируют в 2028 году.

Настоящая народная стройка

Темпы работы поражают. Прямо сейчас на будущей трассе ВСМ трудятся 32 тысячи человек, сообщили в Правительстве России. Для сравнения: еще в августе рабочих было на 11 тысяч меньше.

По всей протяженности магистрали гудит техника: задействовано почти 11 тысяч машин — экскаваторы, бульдозеры, краны и путеукладчики.

Какими будут поезда?

Поезда для новой дороги создают с нуля в России. Производством занимается завод «Уральские локомотивы».

Вот как идут дела с подвижным составом:

Сборка идет ударными темпами. На заводе параллельно строят сразу первый и второй составы.

Часть вагонов почти готова. В них уже проложили тысячи метров кабелей, сейчас рабочие монтируют электронику, собирают интерьер и ставят пассажирские кресла.

Для проверки моторов и сложного оборудования уже открыли специальный испытательный центр. Безопасность здесь на первом месте.

Эти составы смогут разгоняться до 400 км/ч, а их обычная скорость на маршруте составит около 360 км/ч. Для сравнения: популярный «Сапсан» разгоняется максимум до 250 км/ч.

Сколько сэкономим времени?

Главная фишка ВСМ — это колоссальная скорость перемещения.

Сегодня на «Сапсане» путь занимает около 4 часов , а на машине или обычном поезде — всю ночь.

, а на машине или обычном поезде — всю ночь. На новом поезде дорога займет всего 2 часа 15 минут.

Магистраль свяжет не только две столицы. Поезд будет делать остановки, например, в Твери и Великом Новгороде. Долететь из Москвы до Твери можно будет всего за 39 минут.

Когда поедем?

Планы амбициозные, но вполне реальные. Запустить движение по ВСМ Москва — Санкт-Петербург планируют в 2028 году.

Впереди еще много работы: нужно достроить рельсовые пути, протестировать новые поезда на полигонах и полностью настроить сложнейшую автоматику.

Ранее «Городовой» рассказывал, как Петербург перестраивают под запуск ВСМ.