Царский мост станет памятником, а поезда пустят «по воздуху»: как Петербург перестраивают под запуск ВСМ

Стройка уже идёт полным ходом.

Запустить высокоскоростную магистраль планируют к 2028 году. Для неё уже разрабатывают специальный поезд, который сможет разгоняться до 400 км/ч.

Но чтобы принять такой состав, Петербургу нужно серьёзно изменить свои дороги и железнодорожные пути.

Поезда пустят «по воздуху»: гигантская эстакада

Въезд в Петербург — самый сложный участок будущей трассы. Здесь плотная застройка, сотни подземных труб, кабелей и плотное движение обычных поездов.

Чтобы скоростной поезд не пересекался с городским транспортом, его поднимут над землёй. Для этого строят самую длинную в России железнодорожную эстакаду. Её длина — более 14 километров.

Об этом губернатор Александр Беглов заявил в эфире телепрограммы «Петербург. Новый взгляд» на канале «78», пишет Смольный.

Путепровод будет стоять на 428 массивных бетонных опорах. Больше половины из них — 288 штук — уже полностью готовы.

Всего на 13-километровом участке на въезде в город построят 13 мостов и путепроводов, а для безопасности жителей сделают 4 новых пешеходных тоннеля.

Что строят для автомобилистов

Поезда поедут быстро, но город не должен встать в пробках. Поэтому параллельно строят новые автомобильные переправы:

Цимбалинский путепровод. Старый и узкий мост давно не справлялся с потоком. Новый готов уже на 70%. Он свяжет Невский и Фрунзенский районы хорошей дорогой.

Старый и узкий мост давно не справлялся с потоком. Новый готов уже на 70%. Он свяжет Невский и Фрунзенский районы хорошей дорогой. Фрунзенский путепровод. Его хотят построить как продолжение улицы Салова. Он перешагнёт через пути ВСМ и соединится с будущим Большим Смоленским мостом. Это позволит машинам объезжать исторический центр.

Его хотят построить как продолжение улицы Салова. Он перешагнёт через пути ВСМ и соединится с будущим Большим Смоленским мостом. Это позволит машинам объезжать исторический центр. Путепровод у Нефтяной дороги. Для него сейчас готовят документы и планируют территорию.

Столетний мост разберут, но сохранят как памятник

Особая история вышла с Обуховским путепроводом. Его построили ещё при царской России — в 1909 году. С тех пор мост ни разу капитально не ремонтировали.

Пускать под ним современные поезда попросту опасно. Снести его тоже нельзя — это официальный памятник истории и техники.

Строители нашли компромисс: исторические металлические конструкции аккуратно законсервируют.

Старинный путепровод останется на виду, превратившись в музейный экспонат под открытым небом.

Ранее «Городовой» рассказывал, что проект ВСМ начал обрастать реальными деталями.