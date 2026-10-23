Царский мост станет памятником, а поезда пустят «по воздуху»: как Петербург перестраивают под запуск ВСМ

Запустить высокоскоростную магистраль планируют к 2028 году. Для неё уже разрабатывают специальный поезд, который сможет разгоняться до 400 км/ч.
Но чтобы принять такой состав, Петербургу нужно серьёзно изменить свои дороги и железнодорожные пути.
Поезда пустят «по воздуху»: гигантская эстакада
Въезд в Петербург — самый сложный участок будущей трассы. Здесь плотная застройка, сотни подземных труб, кабелей и плотное движение обычных поездов.
Чтобы скоростной поезд не пересекался с городским транспортом, его поднимут над землёй. Для этого строят самую длинную в России железнодорожную эстакаду. Её длина — более 14 километров.
Об этом губернатор Александр Беглов заявил в эфире телепрограммы «Петербург. Новый взгляд» на канале «78», пишет Смольный.
Путепровод будет стоять на 428 массивных бетонных опорах. Больше половины из них — 288 штук — уже полностью готовы.
Всего на 13-километровом участке на въезде в город построят 13 мостов и путепроводов, а для безопасности жителей сделают 4 новых пешеходных тоннеля.
Что строят для автомобилистов
Поезда поедут быстро, но город не должен встать в пробках. Поэтому параллельно строят новые автомобильные переправы:
- Цимбалинский путепровод. Старый и узкий мост давно не справлялся с потоком. Новый готов уже на 70%. Он свяжет Невский и Фрунзенский районы хорошей дорогой.
- Фрунзенский путепровод. Его хотят построить как продолжение улицы Салова. Он перешагнёт через пути ВСМ и соединится с будущим Большим Смоленским мостом. Это позволит машинам объезжать исторический центр.
- Путепровод у Нефтяной дороги. Для него сейчас готовят документы и планируют территорию.
Столетний мост разберут, но сохранят как памятник
Особая история вышла с Обуховским путепроводом. Его построили ещё при царской России — в 1909 году. С тех пор мост ни разу капитально не ремонтировали.
Пускать под ним современные поезда попросту опасно. Снести его тоже нельзя — это официальный памятник истории и техники.
Строители нашли компромисс: исторические металлические конструкции аккуратно законсервируют.
Старинный путепровод останется на виду, превратившись в музейный экспонат под открытым небом.
Ранее «Городовой» рассказывал, что проект ВСМ начал обрастать реальными деталями.