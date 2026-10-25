Пицца-рулет по-итальянски на слоеном тесте: быстро, вкусно и бюджетно – будто в Риме побывали

Классическая пицца на тонком тесте – это скучно, поэтому предлагаем рассмотреть альтернативную рецептуру. Использование слоеного теста и сбалансированной начинки позволит приготовить сытный пирог-рулет в итальянском стиле.
Ингредиенты:
- слоеное тесто — 500 г;
- бекон (или альтернатива в виде ветчины/колбасы) — 150 г;
- чеснок — 1 зубчик;
- яйца вареные — 2 шт.;
- яйцо сырое — 1 шт.;
- сметана — 2 ст. л.;
- сыр — 120 г;
- кетчуп — 20 г;
- майонез — 20 г;
- соль, перец — по вкусу.
Технология приготовления
Разместите бекон или другой мясной ингредиент на поверхности теста. Подготовьте соус, смешав кетчуп, майонез и измельченный чеснок.
Равномерно нанесите соус на пласт теста. Распределите поверх него натертые вареные яйца и часть сыра, сохранив остаток сыра для финального декорирования.
Сверните заготовку в рулет и нарежьте его на сегменты. Выложите полученные кусочки в форму для запекания вплотную друг к другу с учетом высоты бортов.
Для приготовления заливки взбейте яйцо со сметаной, добавив соль и перец по вкусу. Полученной смесью равномерно покройте поверхность рулетов.
Выпекайте изделие в духовом шкафу при температуре 180 градусов в течение 25 минут. За 5 минут до готовности извлеките пирог, посыпьте его сыром и верните в духовку; это позволит сыру расплавиться и сформировать аппетитную корочку.
Личный опыт автора
Автор портала «Городовой» Ксения Давыдова попробовала этот рецепт. Готовила без использования мясных ингредиентов – вышло в стиле «Маргариты».
Фото сгенерировано ИИ
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