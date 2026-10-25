Алгоритм светлячков и хор древних кернов: зачем идти на новую бесплатную выставку в Лахта Центр

В Петербурге появилось новое место для свиданий с искусством.

В атриуме Лахта Центра открылась бесплатная выставка «Третья природа». Международная студия SPLACES привезла сюда необычные скульптуры, которые двигаются, светятся и реагируют на людей, сообщает Культура Петербурга.

Что вообще значит «третья природа»?

Ученые и философы делят мир на три этапа:

Первая природа — дикая среда: леса, горы, реки.

— дикая среда: леса, горы, реки. Вторая природа — то, что построил человек: города, асфальт, заводы.

— то, что построил человек: города, асфальт, заводы. Третья природа — это союз технологий и экологии.

Главная мысль выставки простая: человек — не царь природы. Мы лишь часть большой системы. А гаджеты и датчики нужны не для того, чтобы покорять планету, а чтобы лучше ее слышать и беречь.

Музыка ветра и танцующие камни: главные экспонаты

Всего в атриуме выставили восемь объектов. Самое интересное — это две кинетические скульптуры, созданные вместе с учеными «Газпрома»:

«Аура» — живой портрет петербургской погоды. Скульптура связана с метеостанцией на Васильевском острове. Данные передаются прямо в реальном времени. Подул ветер, пошел дождь или поднялась влажность — «Аура» тут же меняет цвет подсветки и тональность звука. По сути, вы слышите, как звучит питерская погода прямо сейчас. «Партитура недр» — хор древних пород. Здесь используют реальные геологические керны — цилиндрические столбики пород, поднятые из глубоких скважин. Этим камням миллионы лет. Они двигаются по кругу с помощью математического закона (модели Курамото). В живой природе по этому же правилу синхронно мигают стаи светлячков. Камни то покачиваются в унисон, то расходятся вразнобой. Их движения рождают необычную музыку, которая никогда не повторяется.

Что еще там делать?

Остальные скульптуры тоже интерактивные. Одни начинают двигаться от колебаний воздуха, когда мимо проходят люди. Другие поют голосами птиц или реагируют на прикосновения.

Для полного погружения организаторы подготовили:

Аудиогид для прогулки в наушниках.

для прогулки в наушниках. Бесплатные медиации (это экскурсии в формате живого диалога, а не скучной лекции).

(это экскурсии в формате живого диалога, а не скучной лекции). Серию встреч с учеными и художниками. На них простым языком расскажут, зачем городу уличное искусство и как технологии помогают птицам и растениям выжить в мегаполисе.

Как попасть и сколько это стоит

Где: атриум Лахта Центра (Приморский район).

атриум Лахта Центра (Приморский район). Когда: выставка работает до 30 апреля .

выставка работает . Цена: абсолютно бесплатно.

Важный момент: вход в Лахта Центр строго контролируется, поэтому нужно заранее оформить бесплатный билет.

Регистрация на саму выставку и лекции открывается волнами. Ловить слоты нужно на сайте и в соцсетях ярмарки искусства «1703» или фестиваля «Друзья Петербурга».

Если вы давно хотели легально попасть внутрь самого высокого небоскреба Европы и сделать залипательные фото для соцсетей — это отличный повод.

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