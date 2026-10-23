Античность без сложных терминов: Эрмитаж запустил новый виртуальный тур

Музей открыл необычный виртуальный тур по залам античности.

Хотите погулять по Эрмитажу прямо с дивана, но боитесь утонуть в сложных научных текстах? Теперь это не проблема. Музей открыл необычный виртуальный тур по залам античности.

Его главная фишка — тексты на «ясном языке».

Что такое «ясный язык»?

Ясный язык — это не просто упрощение. Это особый способ подачи информации. Длинные фразы здесь разбивают на короткие, убирают метафоры, абстрактные образы и заумные термины, сообщает Культура Петербурга.

Такой формат изначально придумали для людей с особенностями восприятия или трудностями в обучении. Но на деле он помогает вообще всем: детям, иностранцам, которые только учат русский, и обычным посетителям, уставшим от академического языка.

Из музейных залов — в интернет

История проекта началась прямо в залах античности Зимнего дворца. Там рядом с экспонатами появились специальные боксы с понятными карточками-описаниями. Они так понравились публике, что музей решил перенести их в онлайн.

Теперь тур доступен на сайте Эрмитажа в разделе «Виртуальный визит». Это полноценная 3D-прогулка с панорамами. Вы можете исследовать более 20 залов и рассмотреть свыше 100 древних экспонатов — от мраморных статуй богов до расписных греческих ваз.

Сайт, на котором всё понятно

Чтобы тур был действительно удобным, разработчики полностью переделали интерфейс:

Крупные и контрастные значки. Их легко заметить и на них удобно нажимать со смартфона или планшета.

Их легко заметить и на них удобно нажимать со смартфона или планшета. Большой шрифт. Текст не придется приближать, глаза не устанут.

Текст не придется приближать, глаза не устанут. Встроенный словарик. Если в тексте всё-таки встречается важное историческое слово, его значение объяснят тут же в пару простых предложений.

Если в тексте всё-таки встречается важное историческое слово, его значение объяснят тут же в пару простых предложений. Короткие описания. Только самое главное об экспонате: кто это, из чего сделан и чем интересен. Никакой лишней «воды».

Над проектом трудилась большая команда: ученые-античники, школьные педагоги и эксперты по инклюзии. Им удалось сделать так, чтобы история осталась достоверной, но стала дружелюбной.

Как попасть на экскурсию?

Всё просто: заходите на официальный сайт Государственного Эрмитажа, находите раздел «Виртуальный визит» и выбирайте тур «Античный мир на Ясном языке».

Прогулка бесплатна и доступна из любой точки мира. Отличный повод познакомиться с древними греками и римлянами без скуки и головной боли.

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