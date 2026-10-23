Античность без сложных терминов: Эрмитаж запустил новый виртуальный тур

Хотите погулять по Эрмитажу прямо с дивана, но боитесь утонуть в сложных научных текстах? Теперь это не проблема. Музей открыл необычный виртуальный тур по залам античности.
Его главная фишка — тексты на «ясном языке».
Что такое «ясный язык»?
Ясный язык — это не просто упрощение. Это особый способ подачи информации. Длинные фразы здесь разбивают на короткие, убирают метафоры, абстрактные образы и заумные термины, сообщает Культура Петербурга.
Такой формат изначально придумали для людей с особенностями восприятия или трудностями в обучении. Но на деле он помогает вообще всем: детям, иностранцам, которые только учат русский, и обычным посетителям, уставшим от академического языка.
Из музейных залов — в интернет
История проекта началась прямо в залах античности Зимнего дворца. Там рядом с экспонатами появились специальные боксы с понятными карточками-описаниями. Они так понравились публике, что музей решил перенести их в онлайн.
Теперь тур доступен на сайте Эрмитажа в разделе «Виртуальный визит». Это полноценная 3D-прогулка с панорамами. Вы можете исследовать более 20 залов и рассмотреть свыше 100 древних экспонатов — от мраморных статуй богов до расписных греческих ваз.
Сайт, на котором всё понятно
Чтобы тур был действительно удобным, разработчики полностью переделали интерфейс:
- Крупные и контрастные значки. Их легко заметить и на них удобно нажимать со смартфона или планшета.
- Большой шрифт. Текст не придется приближать, глаза не устанут.
- Встроенный словарик. Если в тексте всё-таки встречается важное историческое слово, его значение объяснят тут же в пару простых предложений.
- Короткие описания. Только самое главное об экспонате: кто это, из чего сделан и чем интересен. Никакой лишней «воды».
Над проектом трудилась большая команда: ученые-античники, школьные педагоги и эксперты по инклюзии. Им удалось сделать так, чтобы история осталась достоверной, но стала дружелюбной.
Как попасть на экскурсию?
Всё просто: заходите на официальный сайт Государственного Эрмитажа, находите раздел «Виртуальный визит» и выбирайте тур «Античный мир на Ясном языке».
Прогулка бесплатна и доступна из любой точки мира. Отличный повод познакомиться с древними греками и римлянами без скуки и головной боли.
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