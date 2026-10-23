Кофе, картины и тайны русского леса: как провести необычный вечер в Русском музее

В корпусе Бенуа пройдет особенная арт-встреча.

Многие привыкли думать, что поход в музей — это утомительно: длинные очереди, строгие смотрители и тонны заученных дат. Но Русский музей придумал отличный формат для тех, кто хочет отдохнуть душой, вкусно перекусить и узнать что-то новое.

В субботу, 26 октября, в корпусе Бенуа пройдет особенная арт-встреча. Вас ждут живой рассказ о художнике Иване Шишкине, ужин в красивом кафе и прогулка по залам почти без людей.

Лекция от первого лица и ужин в кафе

Вечер начнется в 18:30 в «Кафе Бенуа». Здесь не будет душных лекториев. Вы сможете занять столик, заказать ужин, выпить кофе или попробовать фирменный десерт.

Рассказывать про художника будет не случайный гид, а Сергей Кривонденченков. Он главный специалист Русского музея по этой эпохе и куратор выставки.

Он знает биографию Шишкина вдоль и поперек. Вас ждут живые истории, разбор скрытых деталей на картинах и простые объяснения, почему этот художник стал легендой. Лекция продлится ровно час.

Кстати, само кафе тоже заслуживает внимания. В его интерьере можно увидеть гигантские работы советского скульптора Сергея Конёнкова: четырехметровую скульптуру и пятиметровое мозаичное панно.

Их достали из запасников и выставили для публики впервые за 25 лет.

Вечерний музей без толпы

После лекции гости отправятся на саму выставку «Иван Шишкин. Русский лес».

Главный плюс — вечернее время. Обычные посетители уже расходятся, в залах становится тихо и просторно. Можно спокойно подойти к любому шедевру, рассмотреть мазки краски и погрузиться в атмосферу северной природы.

Поторопиться стоит: масштабная выставка закрывается, до ее финала осталось меньше трех недель.

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