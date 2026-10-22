Тёплая «одежда» для мрамора: как в Царском Селе готовят скульптуры к зиме

Главные жители садов — античные боги, бюсты и нимфы — отправляются в спячку. Реставраторы уже начали надевать на них специальную зимнюю «одежду».
Главный враг — не мороз, а вода
Зачем вообще укрывать камень и металл? Всё дело в капризной петербургской погоде. Мрамор только кажется вечным. На самом деле это пористый материал, как губка.
Осенью в микротрещины забивается дождевая вода. Зимой ударяет мороз, вода превращается в лёд, расширяется и буквально разрывает камень изнутри.
Снег и сырость также портят бронзу и чугун. Поэтому лучшая защита от нашего климата — сухость и правильная «консервация».
Традиция с царских времён
Прятать статуи «от мокроты и морозов» придумали не вчера. Эту традицию заложила ещё императрица Елизавета Петровна в XVIII веке.
Правда, технологии с тех пор изменились:
- Раньше скульптуры сколачивали в глухие и тяжёлые деревянные ящики.
- Сейчас используют современные конструкции. Каркас остался деревянным, но обшит он лёгкими металлическими листами.
- Главный секрет — вентиляция. В коробах обязательно оставляют специальные отверстия — продухи. Внутри свободно гуляет воздух, поэтому там не образуется парник и плесень.
Кстати, перед тем как надеть «чехол», каждую скульптуру бережно отмывают от пыли специальным мягким мылом и тщательно сушат.
Кто уходит в спячку?
Всего музейщики спрячут больше 60 статуй в Екатерининском и Александровском парках.
В короба уже спрятали:
- знаменитую «Девушку с кувшином» (Царскосельскую статую);
- причудливые фигуры китайцев на Большом китайском мосту;
- скульптуры на Гранитной террасе и Мраморный фонтан;
- даже 123 надгробия на кладбище любимых императорских лошадей.
А вот самые капризные экспонаты на улице не оставляют вовсе. Например, хрупкие античные бюсты из личной коллекции Екатерины II на всю зиму просто переезжают в тепло — в застеклённую часть Камероновой галереи.
Умные короба: что внутри?
Гулять по зимнему парку среди безликих деревянных ящиков бывает скучновато. Но реставраторы нашли красивое решение.
Гордость Царского Села — подлинные венецианские статуи начала XVIII века, которые покупал ещё Пётр I. Для них сделали особые футляры.
На внешнюю сторону короба нанесли фотографию скульптуры в полный рост. Вы подходите к ящику и точно знаете: здесь спит Венера, а здесь — Марс. Получается своеобразная уличная фотогалерея.
Повод для прогулки
Бояться «закрытых» скульптур не стоит — в это время парки обретают особую, тихую атмосферу.
К тому же с конца октября и до самой весны вход в Екатерининский парк становится абсолютно бесплатным. Одевайтесь теплее, берите термос с чаем и отправляйтесь смотреть, как музей готовится к настоящей русской зиме.
Ранее «Городовой» рассказывал, что в Павловске высадили 40-летний дуб из исторического Садоводства Боде.