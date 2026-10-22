Тёплая «одежда» для мрамора: как в Царском Селе готовят скульптуры к зиме

С приходом холодов знаменитые парки Царского Села заметно меняются. И дело не только в облетевших листьях.

Главные жители садов — античные боги, бюсты и нимфы — отправляются в спячку. Реставраторы уже начали надевать на них специальную зимнюю «одежду».

Главный враг — не мороз, а вода

Зачем вообще укрывать камень и металл? Всё дело в капризной петербургской погоде. Мрамор только кажется вечным. На самом деле это пористый материал, как губка.

Осенью в микротрещины забивается дождевая вода. Зимой ударяет мороз, вода превращается в лёд, расширяется и буквально разрывает камень изнутри.

Снег и сырость также портят бронзу и чугун. Поэтому лучшая защита от нашего климата — сухость и правильная «консервация».

Традиция с царских времён

Прятать статуи «от мокроты и морозов» придумали не вчера. Эту традицию заложила ещё императрица Елизавета Петровна в XVIII веке.

Правда, технологии с тех пор изменились:

Раньше скульптуры сколачивали в глухие и тяжёлые деревянные ящики.

скульптуры сколачивали в глухие и тяжёлые деревянные ящики. Сейчас используют современные конструкции. Каркас остался деревянным, но обшит он лёгкими металлическими листами.

используют современные конструкции. Каркас остался деревянным, но обшит он лёгкими металлическими листами. Главный секрет — вентиляция. В коробах обязательно оставляют специальные отверстия — продухи. Внутри свободно гуляет воздух, поэтому там не образуется парник и плесень.

Кстати, перед тем как надеть «чехол», каждую скульптуру бережно отмывают от пыли специальным мягким мылом и тщательно сушат.

Кто уходит в спячку?

Всего музейщики спрячут больше 60 статуй в Екатерининском и Александровском парках.

В короба уже спрятали:

знаменитую «Девушку с кувшином» (Царскосельскую статую);

причудливые фигуры китайцев на Большом китайском мосту;

скульптуры на Гранитной террасе и Мраморный фонтан;

даже 123 надгробия на кладбище любимых императорских лошадей.

А вот самые капризные экспонаты на улице не оставляют вовсе. Например, хрупкие античные бюсты из личной коллекции Екатерины II на всю зиму просто переезжают в тепло — в застеклённую часть Камероновой галереи.

Умные короба: что внутри?

Гулять по зимнему парку среди безликих деревянных ящиков бывает скучновато. Но реставраторы нашли красивое решение.

Гордость Царского Села — подлинные венецианские статуи начала XVIII века, которые покупал ещё Пётр I. Для них сделали особые футляры.

На внешнюю сторону короба нанесли фотографию скульптуры в полный рост. Вы подходите к ящику и точно знаете: здесь спит Венера, а здесь — Марс. Получается своеобразная уличная фотогалерея.

Повод для прогулки

Бояться «закрытых» скульптур не стоит — в это время парки обретают особую, тихую атмосферу.

К тому же с конца октября и до самой весны вход в Екатерининский парк становится абсолютно бесплатным. Одевайтесь теплее, берите термос с чаем и отправляйтесь смотреть, как музей готовится к настоящей русской зиме.

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