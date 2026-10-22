Смена караула у Висконтиева моста: в Павловске высадили 40-летний дуб из исторического Садоводства Боде

В июле на Петербург обрушился разрушительный ураган, который сломан дерево.

Старые деревья в Петербурге — это не просто зелень вдоль дорог. Это живая история города. Они помнят наводнения, войны и смену эпох. Под ними назначали свидания наши прадедушки, а студенты готовились к сессиям.

Но возраст и климат берут своё.

Слёзы у Банковского моста: за что спилили 115-летний тополь?

На набережной канала Грибоедова стало непривычно пусто. Возле знаменитого моста с грифонами больше нет огромного ветвистого тополя.

Дерево росло здесь больше века — с 1910-х годов. Фотографии с грифонами почти всегда захватывали его пышную крону.

Когда тополь внезапно спилили, горожане вышли на стихийную акцию памяти. На том месте появились гвоздики, свечи и открытка со словами: «Здесь жило дерево, ему было 115 лет. Спилить можно за день, вернуть 115 лет — невозможно», сообщает 78.ru.

Почему дерево нельзя было спасти?

Власти города и специалисты по охране памятников объяснили: спил был вопросом жизни и смерти. Тополь выглядел зеленым только снаружи. Внутри он был полностью разрушен.

Сердцевина ствола превратилась в труху из-за гнили, а основание дерева опасно истончилось.

Тополь у Банковского моста был настоящим долгожителем-рекордсменом. При сильном порыве ветра гигант мог рухнуть прямо на оживленную набережную или на старинное историческое здание по соседству. Трагедию решили не ждать.

Четыре тысячи жертв урагана

А в пригороде залечивают раны после природного бедствия.

В июле на Петербург обрушился разрушительный ураган. Сильнее всего досталось Павловскому парку. Мощнейший шквалистый ветер повалил там более четырех тысяч деревьев.

Среди погибших оказался и любимец гостей — роскошный двухсотлетний дуб. Он рос возле живописного Висконтиева моста и был ключевой частью пейзажа долины реки Славянки. Казалось, эта рана на теле парка останется навсегда.

Зеленая смена: новый дуб на старом месте

Но история получила счастливое продолжение. Пустовать знаменитому холму не дали. На место погибшего исполина посадили новое дерево той же породы — черешчатый дуб, рассказали в музее-заповеднике.

Идею подали краеведы из «Института Петербурга», решив так отметить 35-летие своей работы.

Новичок — вовсе не тоненький саженец. Дереву уже 40 лет. Это крепкий молодой дуб, который вырастили прямо в Павловске — в историческом «Садоводстве Боде».

Так называют старинный питомник на территории парка, где еще со времен императрицы Марии Федоровны выращивают растения для местных рощ.

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