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Датчики вместо замков: крыши Петербурга закрывают на секретные электронные ловушки

Опубликовано: 22 октября 2026 13:38
 Проверено редакцией
Датчики вместо замков: крыши Петербурга закрывают на секретные электронные ловушки
Датчики вместо замков: крыши Петербурга закрывают на секретные электронные ловушки
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Кровли исторических домов в центре города старые и хрупкие.

Закаты на крышах доходных домов давно стали негласным символом Петербурга. Соцсети ломятся от атмосферных фотографий с чашкой кофе на фоне куполов.

Но за красивой картинкой скрывается опасная реальность. Власти города всерьез взялись за нелегальных гидов: романтика закончилась, начались уголовные дела.

Крыша — это не смотровая площадка

Кровли исторических домов в центре города старые и хрупкие. Они созданы только для одного — защищать дом от дождя и снега.

Посторонним людям там делать нечего, и вот почему:

  • Это смертельно опасно. Там нет перил, ограждений и нескользких дорожек. Одно неловкое движение ради удачного селфи — и человек летит вниз.
  • Это ад для жильцов. Толпы туристов шумят, оставляют мусор и выламывают двери. От шагов тонкое кровельное железо мнется и трескается, а после первого же ливня квартиры на верхних этажах начинает топить.

Штрафы закончились: гидам грозит реальная тюрьма

Раньше так называемые «руферы» отделывались смешными штрафами в несколько сотен рублей. Они платили их и на следующий день снова вели группы наверх.

Теперь правила изменились. На организаторов таких прогулок заводят уголовные дела по статье 238 УК РФ (оказание небезопасных услуг). А это уже грозит крупными штрафами, судимостью и даже реальным сроком в колонии.

Недавно следователи Адмиралтейского района передали в суд дело трех парней. Они водили туристов по крышам на Большой Морской улице и набережной Мойки, рассказали в Госжилинспекции СПб.

Брали за это деньги, но не давали никакой страховки и ничего не знали о безопасности. Теперь их судьбу решит суд.

Замки срезают, поэтому ставят тайные датчики

Обычные навесные замки и камеры на чердаках больше не работают: нелегальные экскурсоводы сбивают их ломами или срезают болгарками.

Поэтому город сменил тактику. Вместо громоздких замков коммунальщики начали монтировать скрытые электронные датчики, рассказал вице-губернатор Евгений Разумишкин.

Они незаметны, но как только дверь на чердак взламывают, сигнал тревоги мгновенно уходит в диспетчерскую и полицию.

Такую систему уже протестировали примерно в 50 домах Центрального района, а также на Васильевском острове и в Невском районе. Постепенно датчики появятся везде, где чаще всего ходят «дикие» экскурсии.

Где посмотреть на город легально и безопасно?

От вида Петербурга с высоты захватывает дух — отказываться от этого зрелища не нужно. В городе есть десятки мест, где можно сделать отличные кадры без риска свернуть шею и нарушить закон:

  • Колоннада Исаакиевского собора — классика с панорамным обзором на 360 градусов.
  • Башня Городской думы на Невском проспекте — отличная точка прямо в сердце города.
  • Колокольня Петропавловского собора и смотровая площадка Смольного собора.
  • Официальные видовые террасы и рестораны (например, в «Лофт Проекте Этажи» или на крышах отелей в центре).
  • Легальные экскурсии — в городе появляются оборудованные площадки с нескользящими настилами, высокими бортиками и лицензированными гидами.

Ранее «Городовой» рассказывал, как увидеть главные дворцы Царского Села и сэкономить.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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