Как увидеть главные дворцы Царского Села и сэкономить: отличный план на выходные

С конца октября музей-заповедник ввел единый билет «Два дворца».

В Царском Селе закончился летний туристический бум. За теплый сезон здесь успели побывать почти два с половиной миллиона гостей!

Сейчас толпы схлынули, и наступило идеальное время для спокойной поездки. Парки опустели, очередей нет, а музей запустил очень выгодную акцию для тех, кто любит культуру и экономию.

Один билет — сразу два дворца

С 23 октября музей-заповедник вводит единый билет «Два дворца». Теперь по нему можно попасть сразу и в Екатерининский, и в Александровский дворцы.

Покупать такой билет выгоднее, чем платить за каждый вход отдельно.

Сколько это стоит:

Взрослый билет — 1700 рублей.

Льготный (для пенсионеров и студентов) — 900 рублей.

Детский (от 7 до 14 лет) — всего 500 рублей.

Молодежь может расплатиться «Пушкинской картой».

Важные правила акции: Предложение действует только в осенне-зимний сезон и строго по выходным дням — в пятницу, субботу и воскресенье.

Купить билет можно на сайте музея или в кассах. Главное условие — выбирать экскурсию со стартом до 14:00. Это сделано специально: световой день короткий, и если начать позже, вы просто физически не успеете осмотреть оба здания.

Почему нужно увидеть оба дворца

Они находятся по соседству, но атмосфера в них совершенно разная.

Екатерининский дворец — это царство золота, зеркал и роскоши. Сюда идут ради грандиозной Золотой анфилады и, конечно же, знаменитой Янтарной комнаты. Здесь чувствуется весь размах Российской империи.

— это царство золота, зеркал и роскоши. Сюда идут ради грандиозной Золотой анфилады и, конечно же, знаменитой Янтарной комнаты. Здесь чувствуется весь размах Российской империи. Александровский дворец — полная ему противоположность. Это был любимый и очень уютный дом семьи последнего императора Николая II. Здесь нет показной пышности, зато сохранились трогательные личные покои, оформленные в стиле модерн. Несколько лет назад дворец открыли после долгой реставрации, и он производит огромное впечатление.

Приятный бонус: бесплатные парки

Обычно летом за вход в знаменитый Екатерининский парк берут деньги. Но с 19 октября плату отменили: до самой весны вход сюда свободный для всех.

Соседний Александровский парк открыт бесплатно круглый год. Так что платить придется только за вход в сами залы, а по великолепным аллеям можно гулять сколько угодно.

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