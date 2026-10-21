Два дворца за один день: из Петербурга запускают новый турпоезд «Императорское кольцо»

Программа рассчитана на целый день и делит маршрут на две части.

С 31 октября из Петербурга начинает ходить новый туристический поезд №921 «Императорское кольцо», сообщает РЖД.

Его главная фишка — возможность всего за один день без спешки и суеты посмотреть сразу две знаменитые царские резиденции: Гатчину и Павловск.

Почему это удобно

Обычно путешествовать между Гатчиной и Павловском на общественном транспорте — то еще приключение. Прямых удобных электричек между ними почти нет, приходится делать пересадки или стоять в пробках на автобусах.

Новый маршрут решает эту проблему. Поезд закольцован: вы садитесь утром на Балтийском вокзале, спокойно катаетесь по пригородам и вечером возвращаетесь обратно.

Везти пассажиров будет привычная и комфортная «Ласточка». Внутри есть всё необходимое: мягкие кресла, розетки для зарядки телефонов, климат-контроль и просторные туалеты.

Что покажут туристам

Программа рассчитана на целый день и делит маршрут на две яркие части:

Гатчинский замок. Первая остановка перенесет во времена Павла I. Гатчинский дворец снаружи больше похож на суровый средневековый замок, а внутри прячет роскошные залы и потайной подземный ход, где живет знаменитое эхо.

Туристы прогуляются по парадным комнатам и узнают главные тайны императорской семьи.

Уютный Павловск. Вторая половина дня посвящена подарку Екатерины II своему сыну. Павловский дворец строили полвека лучшие архитекторы эпохи.

Здесь царит совсем другая, более светлая и домашняя атмосфера. А вокруг раскинулся один из самых больших пейзажных парков Европы. Не забудьте взять с собой нежареные орехи — местные ручные белки обязательно выйдут поздороваться.

Как попасть на поезд

Первый рейс отправится 31 октября, в разгар осеннего сезона. Билеты уже продаются.

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