Синоптики опубликовали новый прогноз: дождь, снег и отрицательные температуры — погода в ноябре удивит россиян

Где в ноябре будет теплее, а где уже настоящая зима

Последний месяц осени готовит россиянам классическую предзимнюю картину: дожди, мокрый снег и скользкие дорожки — привычная история для ноября. При этом погода будет играть в контрасты: где-то ударят морозы, а где-то ещё держится относительное тепло.

Синоптики предупреждают: рассчитывать на стабильность не стоит — температурные качели и осадки станут главным сюжетом месяца.

Чего ждать в разных уголках страны

В Москве ноябрь начнётся с +2…+5 днём и около нуля ночью, а к концу месяца похолодает до −3 днём и −7 ночью. В Петербурге — пасмурно, влажно и ветрено: ощущение холода будет сильнее, чем показывают термометры.

На юге ещё сохранится относительное тепло: в Краснодаре и Севастополе днём до +13. А вот на Урале и в Сибири уже прочно хозяйничает зима: в Екатеринбурге днём около −2, в Сургуте — до −14, а в Якутии морозы до −20.

Практические советы на ноябрь

Чтобы ноябрь не застал врасплох, стоит:

заранее сменить резину на авто — гололедица появляется неожиданно;

держать под рукой зонт и непромокаемую обувь — осадков будет больше нормы;

утепляться слоями: из‑за ветра ощущаемая температура заметно ниже реальной;

следить за обновлениями прогноза — погода в ноябре меняется стремительно.

Ноябрь в 2026 году обещает быть капризным: контрастным, сырым и ветреным. Главное — не полагаться на «авось», а готовиться к переменам заранее. Тёплые вещи, внимательное вождение и привычка проверять прогноз помогут пережить переходный месяц без лишних стрессов.

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