Постельное белье сереет и грубеет после стирки: виновата одна цифра на машинке – её важно запомнить

Пора забыть про стирку при 60 градусах - постельному белью нужна другая температура

Постельное белье может быть вполне новым, но после стирки его внешний вид меняется. Ткань становится жесткой, приобретает серый оттенок, а также отсутствует запах свежести. В этой ситуации принято менять средство для стирки, использовать кондиционеры для смягчения ткани, но причина чаще всего заключается в другом.

На самом деле она связана с одной цифрой на панели стиральной машины. Важно не игнорировать этот факт.

Стирка при 40 градусах

Хозяйки привыкли стирать постельное белье при 60 градусах, но для удаления загрязнений достаточно всего 40 градусов. Такая температура не вредит ткани, чего нельзя сказать о горячей воде.

Использование 60 градусов допускается только в том случае, если это указано на бирке постельного белья.

Как горячая стирка влияет на ткань

При высокой температуре воды быстро изнашиваются волокна ткани. Если вода является жесткой, то ситуация еще ухудшается, сообщает vluki.ru.

Почему появляется серый цвет

Проблема происходит из-за плотного наполнения барабана. Постельное белье начинает плохо двигаться в воде, порошок слабо распределяется, а часть загрязнений так и остается в ткани. Исправить ситуацию с дополнительным полосканием не получится.

Почему не стоит использовать сильный отжим

После отжима на высоких оборотах ткань грубеет, на ней появляются дополнительные складки. Оптимальный вариант - 400-600 оборотов.

После стирки постельное белье важно расправить, а только после чего выложить на сушилку.

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

Полина Аксенова перед стиркой всегда замачивает постельное белье в теплой воде и оставляет минимум на 1 час. Это позволяет грязи размочиться, после чего даже сложные пятна удаляются при 30 градусах.

Фото: Сгенерировано ИИ

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