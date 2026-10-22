Всего 2 капли в подставку для ёршика – и в туалете свежо, как в альпийских горах: средство есть в любом доме

Избавляемся от неприятного запаха в туалете с помощью шампуня

Даже после уборки в ванной комнате может сохраняться неприятный запах. Чаще всего он исходит от подставки ершика, где скапливается большое количество влаги. Во время уборки достаточно добавить туда всего две капли средства. Воздух останется свежим без использования привычных ароматизаторов.

Мытье подставки

Перед добавлением капель необходимо обязательно вымыть подставку и ершик. Далее емкость следует вытереть насухо, только после чего добавить на дно две капли любого шампуня, который имеет приятный запах. Излишки средства могут начать собирать грязь, поэтому нескольких капель будет достаточно.

Преимущества лайфхака

На дне подставки шампунь распределяется, а при каждом использовании ершика запах обновляется. Лучше всего лайфхак подходит для небольшой ванной комнаты, где нет окна.

Однако стоит не забывать, что шампунь не обладает дезинфицирующим эффектом, ведь он нужен только для запаха чистоты. Это средство не сможет заменить полноценную уборку.

Можно ли наливать воду

Кто-то советует заливать помимо шампуня еще и воду, но этот совет является плохим. Из-за влаги грязь будет собираться быстрее, что приведет к появлению еще более неприятного запаха. Дно должно оставаться практически сухим, сообщает vluki.ru.

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

Полина Аксенова использует лайфхак с шампунем уже практически полгода. Лучше всего использовать то средство, которое сильно пенится. Также для дополнительного эффекта можно добавлять в подставку эфирное масло эвкалипта или хвои - они обладают дезинфицирующим эффектом.

Фото: Сгенерировано ИИ

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