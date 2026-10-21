Не курага, не изюм – в 2 раза полезнее чернослива: назван самый полезный сухофрукт

Какой сухофрукт считается самым полезным

Чернослив, изюм и курага являются привычными сухофруктами, но сушеный инжир часто остается в стороне. В этих плодах содержится множество ценных минеральных веществ, а также пищевые волокна. Даже несколько плодов смогут принести невероятную пользу.

Чем полезен сушеный инжир

В инжире содержится клетчатка, которая помогает кишечнику нормально работать. В сухих плодах также есть калий, который необходим для сердца, нервной системы и мышц.

Содержание кальция способствует укреплению зубов и костей. Также в сухофрукте есть фосфор, железо, витамины группы В и магний.

Сколько плодов использовать для перекуса

Во время сушки инжир теряет влагу, становится более сладким, поэтому во время употребления нужно знать меру. Достаточно всего 3-4 плодов в сутки.

Инжир прекрасно сочетается с кашами, творогом, йогуртом или орехами.

Выбираем качественный инжир

Хорошие сухофрукты должны быть мягкими, без лишнего запаха и плесени. Цвет зависит от сорта, поэтому он может быть как коричневым, так и бежевым. В составе сушеного инжира не должно быть добавленного сахара, консервантов.

Правильное хранение

Для этой цели лучше всего подобрать емкость из пластика, которая имеет крышку. Сухофрукт следует держать в сухом месте, где нет солнечных лучей и тепла, сообщает progorodnn.ru.

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

Полина Аксенова использует сушеный инжир для приготовления овсяной каши. Для этого достаточно сварить крупу по любимому рецепту, нарезать сухофрукты небольшими кусочками. Сверху готовое блюдо автор поливает медом. Получается очень вкусно и сытно.

Фото: Сгенерировано ИИ

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