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На Новый год готовлю салат «Козья тропка»: приносит удачу в 2027 году — подаю его первым

Опубликовано: 21 октября 2026 00:30
 Проверено редакцией
На Новый год готовлю салат «Козья тропка»: приносит удачу в 2027 году — подаю его первым
На Новый год готовлю салат «Козья тропка»: приносит удачу в 2027 году — подаю его первым
Городовой ру
Какой салат приготовить на Новый год

Новый год хочется встретить блюдом с особым смыслом. Слоеный салат с курицей, грибами, яйцами и сыром выкладывают дорожкой, а сверху украшают орехами и зеленью. Получается та самая тропка, которая, по поверью, ведет к удаче. Гости обычно съедают это угощение первым.

Список ингредиентов

Возьмите 300 г куриного филе, 200 г шампиньонов, луковицу, три яйца и 150 г сыра. Понадобятся майонез, половинки грецких орехов и веточки петрушки для украшения.

Выложите слои

Куриное филе отварите и нарежьте кубиками. Шампиньоны обжарьте с луком. Яйца и сыр натрите на терке. Укладывайте слои по порядку: курица, грибы с луком, яйца, сыр. Каждый промажьте майонезом. Сверху выложите тропинку из половинок грецких орехов и петрушки.

Дайте настояться

Оставьте салат в холоде на час, чтобы слои пропитались. Секрет вкуса — не жалеть грибов и выдержать время. Подавайте на праздничный стол, и пусть удача шагает к вам по этой тропке.

Фото: Сгенерировано ИИ

Автор:
Алина Владимирова
Новости Петербурга
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