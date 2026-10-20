Легенда по цене металлолома: для чего белорус коллекционирует старые «Икарусы»

Инженер из Беларуси Степан спасает венгерские автобусы от сдачи в металлолом

Те, кто застал СССР, хотя бы ребенком, помнят легендарные автобусы Ikarus. Сейчас они уже не ездят, как раньше, на большие расстояния. Но не все согласны, что их время прошло.

Инженер из Беларуси Степан спасает венгерские автобусы от сдачи в металлолом. В его коллекции два городских Ikarus 260 и два междугородних 256, пишет источник. Первый автобус он купил десять лет назад полторы тысячи долларов, второй обошёлся в 5000 белорусских рублей, последний — в 8300. Один из этих автобусов 1985 года выпуска за всю жизнь ни разу не ремонтировали капитально, простоял без работы и внимания 13 лет.

Любовь к этой марке у Степана с детства: отец трудился в «Совтрансавто», про технику говорили дома. Кроме автобусов, инженер собрал в коллекции девять гусеничных тракторов.

Ikarus в 1980–90-х считался автобусом особой комфортности. Сиденья в 256-й модели раздвигались в стороны, создавая личное пространство пассажира. Алюминиевые профили, велюр, эргономика — всё для удобства, надежности, сделано со вкусом, рассказывает Степан.

У каждой машины из коллекции — своя биография. Один 256 снимался в кино. Другой ездил в Германию, а потом возил детей из лагеря на Азовское море. Третий работал в автопарке Молодечно, затем стал учебным пособием. Один автобус Степан покупал на запчасти, но рука не поднялась разобрать — восстановил.

Ремонтирует машины он сам, почти все комплектующие — от дворников до моторов — родные. Двигатель Raba-MAN надёжен, прощает ошибки, но прожорлив: 30 литров на сотню. Сложнее всего при восстановлении автобусов соответствовать высоким заводским стандартам: подобрать «молочный» цвет и «венгерский красный» непросто.

Сегодня оба Ikarus 256 работают на корпоративных мероприятиях — Степан возит на них сотрудников разных предприятий. К каждому выезду Степан готовится по три дня: автопарка и механиков нет, вся ответственность на нём. Реакция пассажиров и просто людей на улице бурная: мужчины часто просят зайти в салон, женщины недоумевают, почему такая реакция. Для Степана его коллекция — не просто техника, а живая история, которую он возвращает на дороги.

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